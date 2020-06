Dan Barna: "Nicusor Dan va fi viitorul primar al Capitalei. Are 5-6 procente inaintea Gabrielei Firea"

Ziare.

"USR este un partid care s-a nascut in Bucuresti si ar fi fost cumva straniu sa nu fim pregatiti pentru Bucuresti. Noi credem ca e foarte firesc lucrul acesta, sa aratam oamenilor care sunt candidatii, care sunt optiunile, asta neinsemnand in niciun punct de vedere ca nu sustinem - si spun asta foarte explicit - orice varianta prin care singurul mandat de pana acum al Gabrielei Firea ramane unic si din perspectiva aceasta chiar aseara am avut o noua discutie cu Ludovic Orban . O sa ne mai vedem si peste doua zile din nou. (...) Aseara am discutat mai mult despre judetele din tara si despre eventuale locuri unde ar putea sa existe o colaborare intre alianta USR PLUS si PNL. (...) Bucurestiul are nevoie sa vada fete reale de oameni, nu doar discutii despre pozitii, ori prezentandu-ne candidatii este in aceasta logica, nu a fost un poker de negociere sau vreo miscare de vreun fel sau altul pentru ca avem aceste discutii si vom ajunge la un rezultat, nu am nicio indoiala", a spus Barna, la Digi 24.El a subliniat ca negocierile sunt deschise si ca scenariul dezirabil este ca unii dintre candidatii propusi de USR PLUS sa se regaseasca intre optiunile PNL."O parte dintre ei (n.r. candidatii USR PLUS) ar putea sa fie, daca vom ajunge la un acord cu PNL. Noi am pus pe masa doua elemente. Pe de-o parte, aceste principii, care au fost considerate conditii, nu sunt conditii, pentru ca colegii de la PNL le stiau si asteptarea legitima de a avea candidati integri si profesionisti nu e un lucru negociabil pentru noi. (...) Candidatii pe care noi ii propunem si profesionistii pe care noi ii propunem nu-i propunem cu eticheta stricta omul acesta poate sa fie primar sau nu va exista. Unii pot sa fie viceprimari, unii pot sa aiba pozitii de city manager, adica e important sa aratam bucurestenilor ca exista solutii, ca exista mai mult decat un om, o eticheta si in toata aceasta discutie si in negocierea pe care o am cu Ludovic Orban si negocierile pe care colegii mei Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu le au cu Violeta Alexandru tocmai asta incercam sa construim - un scenariu, o alternativa in care bucurestenii in sfarsit sa regaseasca si o speranta de credibilitate si de profesionalism pentru managementul Bucurestiului", a afirmat Barna.El s-a declarat convins ca Nicusor Dan va fi viitorul primar al Capitalei, aratand ca, potrivit sondajelor, acesta are 5-6 procente inaintea Gabrielei Firea. " PSD este o banda de agitatori. Nicusor Dan este alternativa. (...) Dorinta noastra este sa gasim acea modalitate prin care Gabriela Firea si intregul arbore de extras bugetul Bucurestiului sa fie indepartati de la conducerea acestui oras", a adaugat Barna. El a sustinut ca ar putea exista candidati comuni cu PNL in judetele din sud si din sudul Moldovei, aratand ca Doljul ar putea sa fie o varianta. Presedintele USR a mentionat ca alianta USR PLUS are candidat la Sibiu. Potrivit acestuia, ar putea fi semnate acorduri punctuale cu PNL cu privire la candidati din tara.Duminica, Alianta USR PLUS a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, candidatii la primariile de sector din Bucuresti: Clotilde Armand - sectorul 1, Radu Mihaiu - sectorul 2, Ana Ciceala - sectorul 3, Simona Spataru - sectorul 4, Alexandru Dimitriu - sectorul 5 si Alexandru Gadiuta - sectorul 6.Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca si-ar dori ca partidele de dreapta sa aiba candidati unici si la primariile de sector din Bucuresti, la fel ca la Primaria Generala, dar ca pentru asta trebuie ca liberalii sa aiba cu cine discuta.