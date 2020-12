Florina Presada, reactie dura la mesajul lui Nicusor Dan de sustinere a PNL: "Clipeste de doua ori daca te lasa Ludovic cu pusculita goala!"

"Eu stiu cat m-am luptat inclusiv cu ciuma galbena timp de 4 ani in Parlament. Sa spui tu, Nicusor Dan, ca PNL si Orban sunt cele mai bune optiuni pentru guvernare, este o aberatie. Nicusor, clipeste de doua ori daca te lasa Ludovic cu pusculita goala. In rest, ramane cum am stabilit: ne vedem la guvernare! Iubiti Romania cu ochii deschisi!", a scris Florina Presada miercuri pe Facebook Primarul general Nicusor Dan considera ca este "obligatoriu" ca PSD sa fie in opozitie dupa alegerile de duminica si a anuntat ca optiunea sa la vot este PNL. "PNL e partidul care poate bate PSD la alegerile parlamentare, asa cum a facut-o la locale", a mai spus edilul."Chiar daca sunt fondatorul USR-ului, consider cu toata onestitatea ca PNL este varianta cea mai buna pentru Romania astazi. Nu vreau sa spun mai multe despre USR si mai ales nu vreau sa intru intr-o polemica cu un partid care m-a sprijinit in alegerile locale. Insa noi decidem acum viitorul Romaniei pentru urmatorii patru ani. Este o chestiune extrem de serioasa si de aceea consider ca este un act de responsabilitate sa vin in fata dumneavoastra sa imi exprim si optiunea si mai ales argumentele care stau la baza ei", a explicat Dan, miercuri intr-o declaratie de presa.CITESTE SI: