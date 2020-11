VIDEO LIVETEXT Nicusor Dan: "Nu exista incredere din partea sistemului bancar fata de Primaria Capitalei"

Nicusor Dan si-a preluat joi, 29 ocotombrie, mandatul de primar al Bucurestiului, dupa ce a depus juramantul de investitura, intr-o ceremonie la care au participat premierul Ludovic Orban si prefectul Traian Berbeceanu.El si-a inceput discursul cu un motto pe care Liga Studentilor l-a preluat de la Avram Iancu , si anume: "Nu ne-am luptat pentru jucarii".Nicusor Dan a spus ca asteapta CV-urile de angajare in administratia publica a celor care doresc sa participe la dezvoltarea Bucurestiului."Vreau sa fac un apel aici pentru oameni care si-au dovedit competenta in diverse zone, pentru tineri care ies de pe bancile universitatilor - veniti in administratia publica, astept sa trimiteti CV-uri pentru a lucra in administratia publica", a declarat edilul.Primarul in functie al Bucurestiului a mai indemnat oamenii sa respecte regulile pentru a se proteja atat pe ei, cat si pe cei dragi in aceasta perioda de pandemie. El a avertizat ca, in momentul de fata, Capitala se confrunta cu probleme grave.