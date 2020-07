Negocieri USR-PLUS si PNL pentru candidatii la primariile de sector. Nicusor Dan: S-ar putea ca fiecare sa fie pe cont propriu

Disensiunile din USR

Intalnire Barna- Orban

"Toate discutiile astea nu ar fi existat, daca ar fi existat vointa de la Parlament pentru alegeri in doua tururi. Fara indoiala, una este sa existe un mesaj unic, care sa spuna "Candidam impreuna pentru a scapa Bucurestiul de PSD " si alta e sa existe un mesaj care sa spuna: Candidam ca sa scapam Bucurestiul de PSD, ne-am inteles aici (la candidatul comun pentru Primaria Capitalei - n.r.) si aici nu ne-am inteles", a declarat Nicusor Dan la Digi24.Intrebat daca isi cunoaste colegii de competitie electorala de la sectoare, Nicusor Dan a zambit larg si a reamintit ca exista un termen, 18 august, cand trebuie depuse listele."Atunci o sa-i aflam cu totii", a precizat Nicusor Dan.Intrebat, pe de alta patrte, daca este adevarat ca s-ar fi ajuns la o paritate - trei candidati pentru primariile de sector de la PNL, respectiv trei candidati de la USR - Nicusor Dan a evitat sa confirme sau sa infirme, precizand doar ca are informatii, dar nu le poate dezvalui acum.Nicusor Dan a declarat ca este informat despre negocierile dintre USR-PLUS si PNL pentru stabilirea unor candidati comuni si la sectoare, dar nu participa la aceste negocieri."E logic ca organizatiile, care-si cunosc cel mai bine oamenii sa negocieze pentru ei. In schimb, am discutii si aici in ceea ce priveste programul cu care speram sa guvernam local, primarul si Consiliul General. Am avut mai multe discutii cu fiecare dintre aceste patru partide () si programele sunt extrem de compatibile si o sa iesim cu un program comun", a anuntat Nicusor Dan."Publicul de dreapta doreste ca administratia din Bucuresti sa scape de administratia PSD de acum. Toate partidele sunt constiente de acest deziderat, au dat deja dovada de rezonabilitate in momentul in care au ales un candidat unic la Primaria Generala si sunt optimist ca vor ajunge la un numitor comun in ceea ce priveste primariile de sectoare. Nu vreau sa intru sa spun eu cum ar fi rezonabil, pentru ca sunt calcule, sunt sondaje interne pe care fiecare dintre ei le au, nu am eu ce sa discut despre asta. Pentru mine, cel mai important lucru este compatibilitatea de program si aici suntem extrem de avansati", a aratat Nicusor Dan.Despre disensiunile interne care ar exista in USR in legatura cu candidatul pentru Sectorul 3, Nicusor Dan spune ca este o situatie care se intalneste adesea in politica in momentul in care se fac aliante si cand parte dintre candidati trebuie sa renunte. "Tensiunea asta e fireasca", a comentat el.Liderul USR Dan Barna s-a rastit la candidatul pentru Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, potrivit unei inregistrari audio a unei sedinte a USR prezentata de PS News. Barna a tipat la Ana Ciceala si i-a spus sa inceteze cu ipocrizia. Reactia acestuia a venit dupa ce Ciceala i-a reprosat liderului USR ca a facut negocieri cu Ludovic Orban pentru a fi pus un alt candidat la Primaria Sectorului 3, fara sa informeze Biroul National al partidului. "Profiti ca eu sunt un om de bun simt si de comitet si va accept tot trollajul. Accept toate mitocaniile si mizeriile astea si continui sa mi le spui in fata", a precizat presedintele USR.ulterior, liderul USR a explicat disputa, afirmand ca sunt necesare concesii in schimbul sustinerii lui Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei."Este o relatie colegiala foarte fireasca si tocmai am vazut ca s-a creat ceva emotie de vreo doua zile pe subiectul candidaturii colegei mele la Sectorul 3. Este un exemplu foarte clar de disponibilitatea si responsabilitatea pe care USR-PLUS o are pentru a face niste sacrificii, necesare pentru ca Nicusor Dan sa aiba tot sprijinul pe care si USR-PLUS si PNL si celelalte partide care vor sa scape de Gabriela Firea pot sa i-l acorde", a declarat Dan Barna vineri, intr-o conferinta de presa de lansare a candidaturii Madalinei Scurtu pentru Primaria Otopeni si candidatilor Aliantei USR PLUS pentru Consiliul Local Otopeni.Liderul USR a adaugat ca realitatea este ca "nu se va putea bloca Bucurestiul, din supararea unui sau altuia dintre colegi"."Este un exemplu foarte clar ca oameni care au muncit, care au fost prezenti si, mai ales, in Bucuresti, unde USR s-a nascut, au toata legitimitatea sa vrea sa fie prezenti in aceasta lupta electorala. Sunt necesare astfel de sacrificii, pentru ca, din pacate, si este o realitate foarte concreta, nu se va putea, din punctul meu de vedere, bloca Bucurestiul, din supararea unuia sau altuia dinte colegi", a conchis Barna.De altfel, Barna a anuntat ca va avea o intalnire la finalul acestei saptamani cu Ludovic Orban, la care va participa si europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache.Acesta a adaugat ca discutiile vor viza negocierile pentru candidatii la sectoare, daca vor fi unii comuni sau nu. Barna a mai spus ca, indiferent de rezultatul negocierilor, vor fi luate niste decizii in saptamana viitoare.