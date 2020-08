Nicusor Dan catre membrii USR - PLUS: "Miza alegerilor e foarte mare. Urmeaza sase saptamani in care rolul principal il aveti voi"

Invitat sambata dupa-amiaza sa ia cuvantul in cadrul Congresului comun in care se voteaza fuziunea USR si PLUS, Nicusor Dan i-a asigurat pe membrii celor doua formatiuni politice ca vor gasi intotdeauna in el "un partener". Dan le-a transmis sustinatorilor sai ca vor avea principalul rol in campania pentru Primaria Capitalei."Urmeaza sase saptamani in care rolul principal il aveti voi, cei care stati in strada. Cel putin in cazul Bucurestiului, e vorba de a demonta in cateva saptamani ceea ce o propaganda de zeci de milioane de lei a facut in patru ani de zile si asta nu se poate decat cu discutii unu la unu" a afirmat Nicusor Dan.In ceea ce priveste politica la nivel national, candidatul sustinut de USR, PLUS si PNL a amintit despre evenimente care nu trebuie uitate, cum ar fi 10 august 2018 sau Ordonanta 13 din 2017."Miza alegerilor care urmeaza e foarte mare. Oamenii, prin structura lor, sunt fiinte optimiste si uita repede lucrurile, dar trebuie sa nu uitam ca 10 august a fost acum doi ani, ca Ordonanta 13 a fost acum trei ani si jumatate. (...) Responsabilitatea pe care o aveti pentru urmatoarele randuri de alegeri si dupa aceea pentru activitatea politica pe care aceste functii vi le vor da este uriasa si eu va doresc sa va ridicati la inaltimea acestor asteptari" le-a mai transmis Nicusor Dan celor de la USR si PLUS.