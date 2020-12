Nicusor Dan: Chiar daca sunt fondatorul USR, consider cu toata onestitatea ca PNL e varianta cea mai buna pentru Romania astazi

Primarul general Nicusor Dan a afirmat, miercuri, intr-o declaratie de presa, ca alegerile de duminica "sunt importante pentru ca sunt pentru urmatorii 4 ani"."Consider obligatoriu sa trimitem PSD in opozitie dupa tot raul pe care l-a facut si Romaniei si Bucurestiului. Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un guvern PNL puternic e cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. Va spun asa, chiar daca sunt fondatorul USR , consider cu toata onestitatea ca PNL e varianta cea mai buna pentru Romania astazi. Nu vreau sa spun mai multe despre putere si mai ales nu vreau sa intru intr-o polemica cu partidul care m-a sprijinit la alegerile locale", a afirmat Nicusor Dan."Consider ca este un act de responsabilitatea sa vin in fata dumneavoastra sa imi exprim optiunea. Iata argumentele mele - PNL are cel mai solid program de guvernare. Avem de absorbit 80 miliarde de euro, avem de absorbit in viteza acest bani si nu avem timp de pierdut, nu ne permite. PNL are cea mai buna varianta de premier, pe Ludovic Orban . E o persoana pe care am cunoscut-o in aceste luni, o persoana de incredere, care isi tine cuvantul, o persoana loiala, mai are o calitate - e preocupat de solutie, nu de obtinerea de imagine. Guvernul PNL, sub conducerea lui Ludovic Orban a dovedit ca are capacitatea sa se sacrifice pentru mize mai inalte", a mai declarat Dan.Potrivit primarului general, "PNL e partidul care poate bate PSD la alegerile parlamentare, asa cum a facut-o la locale".CITESTE SI: Carmen Dorobat nu mai are voie sa fie managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi. Precizarea judecatorilor care au condamnat-o pentru spaga