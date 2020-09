Nicusor Dan, dupa ce mai multi parlamentari PSD au depus un denunt la DNA: "Sunt absolut linistit. Am incercat sa corectez un abuz dovedit de catre instanta de judecata"

"Am facut zilele trecute mai multe dezvaluiri despre coruptia din Bucuresti, coruptie cu sute de milioane de euro, si s-au insailat niste lucruri care ma acuza", a afirmat Niusor Dan. Acesta afirma ca a incercat doar sa corecteze un abuz dodedit de instanta de judecata.Nicusor Dan a fost intrebat, marti seara, la B 1 TV, despre denuntul depus de catre mai multi parlamentari PSD la DNA si a afirmat: "Astazi sunt linistit, dupa cum stiti am facut zilele trecute mai multe dezvaluiri despre coruptia din Bucuresti, coruptie cu sute de milioane de euro, despre asta vorbim, si s-au insailat niste lucruri care ma acuza, exact de catre PSD, partidul care cu Dragnea in frunte, a scos violatorii din inchisori".Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei a afirmat ca a incercat sa corecteze un abuz."Am incercat sa corectez un abuz pe care Primaria Sectorului 4 l-a facut, care s-a dovedit de catre instanta de judecata. Deci, un cetatean, un proprietar de constructie cu autorizatie din Sectorul 4 a fost demolat abuziv de catre Primaria Sectorului 4. Inainte ca el sa fie demolat, a venit la mine, m-am dus cu el la Avocatul Poporului, acesta nu a preluat acest caz. Nu stiu de ce, nu am primit explicatii de la ei. Am contactat Primaria Sectorului 4, l-am sunat direct pe primar, am vorbit, le-am spus atentie, faceti un mare abuz. Nu au facut nici ei nimic, am mers in instanta cu Asociatia Salvati Bucurestiul de partea persoanei care a fost abuzata si am avut castig de cauza definitiv la Curtea de Apel Bucuresti",a mai afirmat Nicusor Dan.Acesta a afirmat ca, daca Primaria Sectorului 4 a constatat ca autorizatia emisa in 2013 era nelegala, ar fi trebuit sa se adresese instantei, iar abia dupa pronuntarea acesteia ar fi trebuit demolata constructia din parc.Nicusor Dan sustine ca nu a vazut toate documentele care au stat la baza autorizatiei de constructie, dar a vazut prima pagina in care se arata ca s-a acordat autorizatia de constructie, constructia fiind legala. Intrebat daca Asociatia Salvati Bucurestiul a primit vreodata vreo sponsorizare de la omul de afaceri Mihai Mitrache, Nicusor Dan a negat, afirmand ca niciodata nu s-au luat bani de la cei care pe care i-au reprezentat.Parlamentarii PSD Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Caruceru, Daniel Zamfir, Beatrice Tudor, Serban Nicolae au depus un denunt la DNA impotriva lui Nicusor Dan cu privire la savarsirea faptelor de: santaj, luare de mita, trafic de influenta, fals in declaratii, spalare de bani si solicita inceperea urmaririi penale si trimiterea in judecata a acestuia.