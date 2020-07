Nicusor Dan isi doreste candidaturile comune la sectoare: "Unitatea dreptei asigura victoria"

"Pentru alegerile din Bucuresti, unitatea dreptei asigura victoria. Liderii partidelor de dreapta au avut intelepciunea sa creeze un front comun la nivelul Capitalei, acesta fiind cel mai important pas strategic in batalia pentru schimbare. (...) La sfarsitul unui mandat esuat, primarul Firea e un candidat extrem de vulnerabil. Viitorul Capitalei n-o preocupa, iar responsabilitatile functiei o depasesc. Are restante mari in proiectele pentru Bucuresti, iar ce-a facut pana acum a facut lent si prost", afirma Nicusor Dan.Nicusor Dan sustine ca " PSD Bucuresti e in deruta si in deriva, venind dupa doua infrangeri electorale majore in 2019".