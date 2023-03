Nicusor Dan: Politicieni din PSD recunosc ca se va da OUG pentru a-i salva pe colegii lor penali, posibil de Sarbatori

Deputatul USR Nicusor Dan avertizeza ca o ordonanta de urgenta privind aministia si gratierea ar putea fi data la sfarsitul acestui an, iar unii dintre politicienii PSD "recunosc cu nonsalanta ca se va da ordonanta de urgenta pentru a-i salva de puscarie pe colegii lor penali".

"Se inmultesc semnele care prevestesc ca PSD pregateste un sfarsit de an negru pentru romani, fortand adoptarea unei ordonante de urgenta privind amnistia si gratierea. E clar ca acesta este cel mai important obiectiv al actualei guvernari, care doar in discursuri se ocupa de autostrazi, spitale si scoli, iar in realitate se ocupa exclusiv de gasirea unor solutii pentru salvarea penalilor.

Deja sunt politicieni din PSD care recunosc cu nonsalanta ca se va da ordonanta de urgenta pentru a-i salva de puscarie pe colegii lor penali, iar momentul ales pare sa fie finalul acestui an, cand romanii sunt mai preocupati de sarbatori sau sunt plecati in vacanta", scrie pe Facebook Nicusor Dan.

Acesta sustine ca romanii trebuie sa ramana in continuare vigilenti si sa nu se lase "pacaliti de declaratii ambigue sau de pomeni electorale aruncate de guvern".

"Prin mobilizarea noastra, exemplara in momente-cheie, am reusit pana acum sa impiedicam planurile coalitiei de guvernare care vizau salvarea penalilor.

Ads

Putem sa o facem inca o data! Romania nu poate prelua presedintia Consiliului UE din postura de stat acaparat de o gasca de penali. E datoria noastra sa nu-i lasam sa ne confiste tara!", incheie deputatul USR.

Amintim ca, joi, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca eventuala adoptare a unei ordonante de urgenta pentru amnistie si gratiere "ar fi o catastrofa, ar declansa o criza politica fara precedent in Romania" si a facut apel la "politicienii lucizi din PSD" sa impiedice adoptarea unui astfel de act normativ.

Ads

Ads