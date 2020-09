Nicusor Dan promite ca, in urmatorii patru ani, va creste salariul mediu net al bucurestenilor la 1.400 de euro

"Bucurestiul este mult sub judete cu administratie de dreapta, de fapt doar trei judete din Romania sunt mai slabe decat Bucurestiul la acest indicator al cresterii veniturilor populatiei. Acestea sunt judete, nu exista date statistice pentru orase - Oradea, Cluj Napoca, Sibiu, Timisoara - foarte probabil ele sunt mult mai mari decat judetele care cuprins si o populatie rurala si in care veniturile nu au cum sa creasca intr-atat de spectaculos. Prognozele de acum cinci ani, prognozele tuturor economistilor spuneau ca Bucurestiul va decola economic si ca decalajul dintre Bucuresti si restul Romaniei se va mari. Din pacate, aceasta administratie nu a reusit nici masar sa fie la nivelul mediu al Romaniei si, daca e sa facem o socoteala, putem sa spunem ca media banilor in mana pe care fiecare bucurestean i-a pierdut in ultimii patru ani a fost o suta de euro pe luna. Deci in medie, fiecare bucurestean, din cauza administratiei PSD , a pierdut o suta de euro pe luna" a afirmat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa duminica.El a explicat ca se poate ajunge la o crestere a veniturilor prin implementarea unor mari lucrari de infrastructura care vor aduce bani in economie, prin "achizitii predictibile care sa stimuleze economia locala", prin reducerea traficului rutier si digitalizare care inseamna eficienta si reducerea unor termene pentru mediul de afaceri, prin stimularea incubatoarelor de afaceri, stimularea turismului, dar si prin cresterea increderii pe care mediul financiar trebuie sa o aiba in administratia locala."Vorbim de increderea pe care mediul financiar trebuie sa o aiba in Primaria Capitalei, pentru ca in momentul asta Bucurestiul se imprumuta la dobanzi mari, de peste 5%, in conditiile in care orase occidentale, tari occidentale au in momentul de fata dobanzi negative si nu poti sa ai increderea mediului financiar in conditiile in care prognozezi venituri de 7 miliarde si incasezi 4 miliarde" a mai spus Dan."Cred ca Primarul General este responsabil de bunastarea economica a oamenilor din comunitatea sa si, ca sa fac o propunere explicita, in proiectul nostru, in urma unui mandat de 4 ani, salariile bucurestenilor vor ajunge la 1400 de euro pe luna, salariul net. Asta inseamna 6800 de lei pe luna salariul net, salariul mediu al bucurestenilor.Vorbim de o crestere cu 60%, fata de valoarea salariului din acest moment. O sa aratam cum putem sa ajungem acolo, dar inainte de asta vreau sa fac o analiza pe ce s-a intamplat in ultimii 4 ani. Avem aici datele de la Institutul National de Statistica privind cresterea salariului mediu in mai multe judete din Romania. Este vorba de judete, nu de orase, in ultimii 4 ani."Acesta promite infiintarea unui comitet al reprezentantilor oamenilor de afaceri care sa faca propuneri ce vor fi implementate de Primaria Capitalei, in beneficiul mediului antreprenorial."Pe scurt, aceasta este promisiunea: 2020-2024, 1.400 de euro salariu mediu net in Bucuresti" a conchis Nicusor Dan.