Nicusor Dan, reactie la o inregistrare audio publicata de Dana Budeanu: "Mafia din PSD si urmasii lui Dragnea folosesc aceleasi mijloace murdare"

"Mafia din PSD si urmasii lui Dragnea folosesc aceleasi mijloace murdare cu care ne-au obisnuit pentru a incerca sa opreasca indepartarea de la butoane a lor si a administratiei corupte, condusa de Gabriela Firea ", sustine Nicusor Dan.Dana Budeanu, care a declarat ca o sustine pe Gabriela Firea, a publicat inregistrarea unei convorbiri telefonice dintre Nicusor Dan si fostul jurnalist Cristian Zarescu, actual consilier al primarului PSD al sectorului 4, in care cei doi discuta despre actiunea primariei de demolare a unei constructii detinute de un om de afaceri.Nicusor Dan afirma ca angajatul primarului sectorului 4 incerca "sa forteze o declaratie compromitatoare" si a completat ca primaria urma "sa faca o demolare ilegala".Asociatia Salvati Bucurestiul, condusa de Nicusor Dan, a cerut in instanta oprirea demolarii unei terase din Oraselul Copiilor construita de Mihai Mitrache, un om de afaceri bucurestean.Mesajul transmis de Nicusor Dan:"Am vorbit despre Afacerea Parcul Verdi (caz de coruptie de 50 de milioane de euro al administratiei Firea-PSD), despre Afacerea Tramvaiele (caz de coruptie de 180 de milioane de euro al aceleiasi administratii) si voi continua sa vorbesc despre coruptie, nepotism si batjocura de la Primaria Capitalei.Mafia din PSD si urmasii lui Dragnea folosesc aceleasi mijloace murdare cu care ne-au obisnuit pentru a incerca sa opreasca indepartarea de la butoane a lor si a administratiei corupte, condusa de Gabriela Firea.Inregistrarea pesedista, in care consilierul primarului sectorului 4 incearca sa forteze, evident fara succes, vreo declaratie compromitatoare din partea mea, nu arata nimic altceva decat ca am realizat toate demersurile legale pentru a opri o actiune abuziva a administratiei locale.In primavara, informasem, in scris, Avocatul Poporului si Primaria Sectorului 4 despre demolarea ilegala pe care se pregatea s-o comita. La momentul inregistrarii, acum cateva luni, partea vatamata incerca sa ajunga la o solutie amiabila.Ca parte in proces , prin Asociatia Salvati Bucurestiul, le-am cerut celor doua parti sa se intalneasca, impreuna cu avocatii lor, pentru a discuta. Pana la urma, procesul a continuat si justitia ne-a dat castig de cauza, fapt care arata ca actiunea noastra a fost una legitima.Asociatia Salvati Bucurestiul accepta cazuri in care exista premise serioase in privinta savarsirii unor abuzuri din partea autoritatilor. Pana acum, ASB are 175 de procese castigate in instanta in chestiuni de mediu, urbanism, constructii si patrimoniu.Ii informez pe primarul licitatiilor trucate si pe primarul interlopilor ca, indiferent cate manipulari incearca sa instrumenteze, nu vor reusi sa acopere abuzul si coruptia pe care le patroneaza. O astept la dezbatere pe candidata PSD la Primaria Capitalei, sa discutam inclusiv despre cazul din sectorul 4. Curaj, Gabriela Firea!"