Nicusor Dan: Sper sa existe un acord al partidelor astfel incat, posibil chiar in sedinta de saptamana viitoare, sa avem noi consilii de administratie si o noua componenta a Adunarilor Generale atat la companii, cat si la STB si Termoenergetica

"Pentru ca au fost in spatiul public discutii despre companiile municipale si vorbesc aici si de celebrele companii municipale si de STB si Termoenergetica, sper ca cat mai curand sa existe un acord al partidelor care formeaza majoritatea, astfel incat posibil chiar in sedinta de saptamana viitoare sa avem noi consilii de administratie si o noua componenta la Adunarile General atat la companii, cat si la STB si Termoenergetica", a declarat Nicusor Dan, in debutul primei sedintei a CGMB de miercuri.Din 15 noiembrie Mihai Petcu este noul director general al Societatii de Transport Bucuresti (STB), potrivit unui comunicat de presa al institutiei.Conform sursei citate, Mihai Petcu va avea ca prioritate gestionarea situatiei cu privire la prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, respectiv emiterea unor decizii privind angajatii STB S.A. (reglementarea muncii la domiciliu, organizarea timpului de lucru in doua schimburi, continuarea testarii angajatilor aflati in contact direct cu publicul sau a celor suspecti, etc.), si protejarea publicului calator (dezinfectarea permanenta a vehiculelor; monitorizarea liniilor de transport pentru evitarea aglomeratiei la orele de varf, etc).De asemenea, el va avea in vedere eficientizarea pregatirilor pentru iarna (masuri de asigurare a stocurilor si utilajelor necesare pentru combaterea poleiului si a zapezii, piese de schimb, asigurarea personalului necesar pentru a face fata oricarei situatii generata de conditiile meteo, etc.), dar si transparenta decizionala, bucurestenii urmand sa stie cum sunt folositi si unde merg banii publici din bugetul STB S.A.Acesta isi mai propune digitalizarea companiei, o comunicare eficienta pentru calatori , dezvoltarea societatii cu bani europeni, investitii pentru modernizarea parcului de vehicule existent, un dispecerat modern ce presupune monitorizare si raportare in timp real, dar si in infrastructura cailor de rulare pentru tramvaie, inclusiv pentru reamenajarea tuturor refugiilor de tramvai.