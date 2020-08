Noi conflicte in negocierile pentru candidatii comuni din Bucuresti. Vlad Voiculescu ar fi cerut autonomie ca viceprimar, in timp ce Nicusor Dan isi doreste o alianta si cu PMP-ul

De asemenea, PLUS Bucuresti a mai solicitat viceprimari la Sectoarele 5 si 6, iar Nicusor Dan i-a cerut lui Dan Barna sa includa si PMP-ul in "Alianta dreptei", in schimb liderul USR -PLUS exclude aceasta varianta, dat fiind dorinta PMP-ul de a-l sustine pe Mihail Neamtu la primaria Sectorului, a precizat sursa citata.Liberalii se reunesc sambata, de la ora 9.00, in sedinta Biroului Politic National al partidului, pentru a valida candidatii la alegerile locale, din 27 septembrie, inclusiv pentru prrimariile de sector. De la ora 10.00 va fi si o intrunire a Biroului National al USR pentru a aproba candidaturile la locale.In urma negocierilor liderilor celor doua partide, USR ar urma sa primeasca sectoarele 1 si 2, PLUS - Sectorul 4, iar PNL va avea candidati la primariile sectoarele 3, 5 si 6, au declarat surse politice, pentru News.ro. Clotilde Armand va fi candidatul USR la Primaria Sectorului 1, iar Radu Mihaiu la Primaria Sectorului 2. Din partea PLUS, la Sectorul 4 va candida Simona Spataru, conform surselor citate.Sursele politice au adaugat, pentru News.ro, ca PNL il are candidat pe Cristian Bacanu pentru Primaria Sectorului 5, iar Ciprian Ciucu va fi candidatul pentru Primaria Sectorului 6."Am discutat mai multe subiecte. In primul rand am luat decizia de convoca Biroul Politic National al PNL sambata dimineata pentru a definitiva toate candidaturile. De asemenea, pana sambata fiecare filiala judeteana are obligatia de a definitiva candidatii la toate primariile din judetul respectiv. BPN valideaza candidatii la presedintele Consiliului Judetean si la primaria municipiului resedinta de judet", a anuntat luni Ludovic Orban El a explicat ca BPN va valida toate candidaturile inclusiv pentru cele sase judete unde inca mai sunt in desfasurare discutii, precum si pentru sectoarele Capitalei.Liderul USR Dan Barna a afirmat, intr-un interviu acordat luni la Adevarul Live, in legatura cu negocierile pe care le-a avut cu Ludovic Orban privind posibile candidaturi comune la primariile de sector, ca a solicitat sa fie luati in calcul candidati integrii, care nu au legatura cu PSD . El a precizat ca USR nu ar sustine candidatura liberalului Dan Cristian Popescu la Primaria Sectorului 2.In ceea ce priveste primaria Sectorului 5, Dan Barna a spus ca, indiferent daca va fi candidat al USR-PLUS sau al PNL, USR nu va sustine o candidatura a lui Dan Croitoru (ex- ALDE ).Intre timp, Dan Croitoru a anutat pe Facebook ca se retrage din cursa pentru obtinerea unei candidaturi din partea PNL la Primaria Sectorului 5, desi are inclusiv sprijinul liderului PNL Sector 5 Cristian Bacanu.Reamintim ca Nicusor Dan este candidatul unic al Dreptei pentru Primaria General a Capitalei.