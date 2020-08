PNL si Alianta USR-PLUS au inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei

"De fapt nu este lupta noastra, este lupta unei intregi clase de oameni, de bucuresteni pentru care conteaza bunul simt, pentru care conteaza profesionalismul, care vor sa se simta pur si simplu bine in orasul in care traiesc si pentru care platesc impozite. Noul Bucuresti inseamna un oras in care te misti mai bine, in care respiri mai bine, in care castigi mai bine. Noul Bucuresti inseamna un oras in care administratia e partenera cu cetateanul, e partenera cu mediul de afaceri, e partenera cu salariatii, cu studentii, cu persoanele in varsta, cu persoanele cu handicap, cu biciclistii, pietonii, conducatorii auto. Noul Bucuresti inseamna sa redam in sfarsit Bucurestiul bucurestenilor, sa facem din orasul acesta un oras in care sa fim mandrii ca traim si in care copiii nostri, peste 10 sau 15 ani sa nu vrea sa plece si in care sa vrea sa ramana", a afirmat Nicusor Dan, intr-o declaratie de presa sustinuta joi la Piata Universitatii.La randul ei, Violeta Alexandru a precizat ca se poate ca Bucurestiul sa arate mult mai bine decat acum, iar cheltuielile pentru Capitala pot fi facute transparent. Ea a adaugat ca echipa propusa de PNL si Alianta USR-PLUS pentru Capitala va fi aproape de cetateni si se angajeaza sa mentina transparenta cheltuielilor in administratia locala."Stiu ca se poate, se poate mai bine, mult mai bine, fata de modul in care arata acum Bucurestiul. Se poate transparent, nu asa cum arata cheltuielile astazi sub PSD si se poate cu respect pentru cetateni, se poate si odata ce vom alinia aceasta linie in fata dumneavoastra, ne angajam sa aratam ca intr-adevar se poate. Echipa pe care PNL, alaturi de cea a USR-PLUS o asaza langa cel pe care il avem candidat la Primaria Capitalei, va avea decenta sa cheltuie bani pentru cetateni. Vom avea oameni integri care pot sa propuna proiecte cu adevarat sustenabile pentru Bucuresti. Se poate pentru ca iubim Bucurestiul, ceea ce nu se poate spune despre Gabriela Firea, care nici macar nu locuieste in Bucuresti", a spus Violeta Alexandru.Si reprezentantii Aliantei USR-PLUS au anuntat ca de marti vor incepe strangerea de semnaturi de sustinere online, printr-un mecanism aprobat de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Decizia de a apela si la aceasta metoda vine in contextul in care numarul de cazuri de COVID-19 este in crestere in Romania.