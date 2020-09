Tariceanu: E clar, disperarea e mare la USR-isti. Le dau eu solutia majorarii veniturilor bucurestenilor: sa nu mai lupte impotriva maririi pensiilor

"E clar, disperarea e mare la USR-isti! Au inceput sa promita marea cu sarea doar - doar mai pacalesc niste bucuresteni. Le dau eu solutia majorarii veniturilor bucurestenilor: sa nu mai lupte impotriva maririi pensiilor!", a scris Calin Popescu Tariceanu duminica pe Facebook Acesta a mai declarat ca securistii USR se pricep doar la propaganda."Dar puii astia de securisti nu se pricep decat la propaganda. Cand vine vorba de facut ceva habar nu au! Dar vad ca anumitor categorii le place. Poate asa o fi moda acum: esti bun daca nu ai facut nimic in viata, dar stii doar sa dai din gura", a concluzionat Tariceanu.Candidatul sustinut de PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei Nicusor Dan promite o crestere a salariului mediu net al bucurestenilor de la 867 de euro valoare neta in 2020 la 1.400 de euro in 2024, reprezentand o crestere de 61%. El sustine ca doar trei judete raporteaza un salariu mediu net mai mic decat cel inregistrat la nivelul Capitalei si propune solutii pentru cresterea veniturilor bucurestenilor.