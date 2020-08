UNDOR, partidul infiintat de fosti membri USR, isi anunta sustinerea pentru Nicusor Dan la Primaria Capitalei, "pentru a contribui in mod activ la trimiterea Gabrielei Firea in irelevanta politica pe care o merita"

"Conducerea UNDOR a decis sustinerea candidaturii lui Nicusor Dan la Primaria Municipiului Bucuresti, alaturi de celelalte formatiuni de dreapta, PNL si Alianta USR PLUS. UNDOR este un partid cu orientare de dreapta, care va sustine candidati cu puternice valori democratice, europene, ale democratiei liberale clasice si in alte localitati din tara", anunta UNDOR intr-un comunicat.Membrii UNDOR cunosc parcursul politic si personal al lui Nicusor Dan si considera ca este cea mai buna alegere pentru bucuresteni, datorita dedicatiei si consecventei in timp pe care acesta a acordat-o problemelor orasului, pe care il cunoaste cel mai bine, dintre toti candidatii anuntati sau posibili."Nicusor Dan va avea intotdeauna sprijinul UNDOR si va putea conta pe fostii consilieri USR in primariile locale, actuali membri ai UNDOR", precizeaza reprezentantii Uniunii.Ei considera ca "Bucurestiul se afla intr-un moment crucial in acest an, dupa patru ani de mandat PSD , absolut dezastruosi pentru capitala, cu un primar preocupat exclusiv de imaginea personala si de cheltuirea banilor publici pentru companii afiliate". In aceste conditii, considera ca este imperativ ca "toate fortele democratice, reformatoare si orientate catre transformarea Bucurestiului intr-o capitala nu doar europeana, ci globala, un oras atractiv pentru investitorii globali si pentru turismul international, precum si pentru studentii straini si tinerii care doresc sa se implice in dezvoltarea unor comunitati locale, cu ajutorul industriilor creative sau al tehnologiei". "UNDOR va prelua in campania electorala mesajele candidatului independent Nicusor Dan, pentru a contribui in mod activ la trimiterea Gabrielei Firea in irelevanta politica pe care o merita", conchide UNDOR.Uniunea Nationala pentru Democratie, Omenie, Respect (UNDOR), care are printre fondatori fosti membri USR, este cel mai nou partid aparut pe scena politica, ai carui reprezentanti se declara decisi sa promoveze o politica inovatoare, cu adevarat "altfel", despre care altii doar vorbesc. Ei cred intr-o societate dreapta, dar nu rigida si indiferenta fata de nevoile cetatenilor si se pronunta in favoarea solidaritatii, compasiunii pentru semeni si a justei balante dintre putere si societate.