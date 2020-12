Urmarile electorale ale anuntului lui Nicusor Dan privind optiunea de vot. Cristian Parvulescu: "Situatia este mult mai complicata acum"

"PNL e partidul care poate bate PSD la alegerile parlamentare, asa cum a facut-o la locale", a declarat Nicusor Dan.Primarul general Nicusor Dan a afirmat miercuri, 2 decembrie, intr-o declaratie de presa, ca alegerile de duminica "sunt importante pentru ca sunt pentru urmatorii 4 ani"."Consider obligatoriu sa trimitem PSD in opozitie dupa tot raul pe care l-a facut si Romaniei, si Bucurestiului. Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un guvern PNL puternic e cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. Va spun asa, chiar daca sunt fondatorul USR, consider cu toata onestitatea ca PNL e varianta cea mai buna pentru Romania astazi. Nu vreau sa spun mai multe despre putere si mai ales nu vreau sa intru intr-o polemica cu partidul care m-a sprijinit la alegerile locale", a afirmat Nicusor Dan."Consider ca este un act de responsabilitatea sa vin in fata dumneavoastra sa imi exprim optiunea. Iata argumentele mele - PNL are cel mai solid program de guvernare. Avem de absorbit 80 miliarde de euro, avem de absorbit in viteza acest bani si nu avem timp de pierdut, nu ne permite. PNL are cea mai buna varianta de premier, pe Ludovic Orban . E o persoana pe care am cunoscut-o in aceste luni, o persoana de incredere, care isi tine cuvantul, o persoana loiala, mai are o calitate - e preocupat de solutie, nu de obtinerea de imagine. Guvernul PNL, sub conducerea lui Ludovic Orban a dovedit ca are capacitatea sa se sacrifice pentru mize mai inalte", a mai declarat Dan.Potrivit primarului general, "PNL e partidul care poate bate PSD la alegerile parlamentare, asa cum a facut-o la locale".Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca apreciaza optiunea lui Nicusor Dan, care a anuntat ca voteaza PNL la alegerile parlamentare, edilul general observand faptul ca "are un partener loial in guvernul PNL"."Apreciez foarte mult optiunea domnului Nicusor Dan si mai ales ca a facut-o publica. Nicusor Dan a spus ca va vota cu PNL si a si explicat de ce. Pentru ca a vazut programul de guvernare si pentru un motiv foarte simplu, pentru ca a vazut faptul ca are un partener loial in guvernul PNL, in PNL (...). Noi imediat am intervenit pentru a sustine rezolvarea problemelor in Bucuresti", a afirmat Orban la Romania TV.Copresedinte USR-PLUS, Dacian Ciolos, a reactionat la anuntul lui Nicusor Dan ca va vota cu PNL spunand ca "alegatorii vor taxa cum vor crede de cuviinta astfel de miscari", pe care le-a catalogat drept "smecherii politice"."E alegerea lui, o respectam, e treaba lui, el decide ce vrea sa faca cu viitorul lui politic. Pe noi ne intereseaza ca bucurestenii sa fie bine guvernati. Si cata vreme o sa tina cont de agenda oamenilor si de programul cu care a castigat alegerile - pentru care noi l-am sustinut - o sa aiba sprijinul nostru. Si in continuare eu sper sa reuseasca ca si primar, pentru ca asta e important pentru noi acum, sa isi puna in aplicare programul cu care a castigat primaria, nu smecheriile astea politice. E treaba lui. Despre cat conteaza pentru bucuresteni anuntul acesta pe care l-a facut acum, cu cateva zile inainte de alegeri, asta o sa aflam pe 6 decembrie, cand o sa numaram voturile. Dar suntem convinsi ca bucurestenii o sa aleaga Alianta USR PLUS, asa cum au facut-o si la locale, de altfel", a precizat Ciolos.El a subliniat ca, pentru reprezentantii USR PLUS, cel mai important este ca lucrurile sa se schimbe in bine in Romania si ca acest aspect il preocupa mai mult decat declaratiile politice."Vor decide alegatorii, ei vor taxa cum vor crede de cuviinta astfel de miscari politice. Cum am spus, pe noi ne intereseaza - si cand l-am sustinut la Primarie si acum cand ne prezentam programul de guvernare - pe noi ne intereseaza sa se schimbe lucrurile in bine in Romania. Smecheriile politice si miscarile astea, cand iei oameni de la un partid si ii pui pe lista si asa mai departe, o sa decida alegatorii cum trateaza ei decizii de genul acesta. Nicusor Dan are in continuare sustinerea noastra daca va pune in aplicare programul cu care a castigat primaria, pentru care l-am sustinut si noi.La noi tensiunile pot sa apara doar daca nu se respecta ceea ce am convenit, si anume un program cu care bucurestenii l-au votat. Acesta e important acum. Si pe aceeasi logica poti sa mergi in continuare si pentru guvernare. Avem un program pe care il prezentam, oamenii o sa voteze duminica. Dupa care, important e sa il punem in aplicare, in functie de votul pe care il primim, asta e important", a mai precizat Ciolos.Actorul Claudiu Bleont, fost candidat din partea PNL la primaria comunei clujene Belis, sustine ca decizia lui Nicusor Dan, fondatorul USR, de a sustine PNL in alegerile parlamentare din 6 decembrie este una "mai mult decat logica".Intr-o postare pe Facebook , Bleont afirma ca cei de la USR-PLUS au pierdut spijinul lui Nicusor Dan pentru ca au fost "prea aroganti", iar primarul general al Capitalei a ales sa-i sustina pe cei cu care poate avea o relatie corecta.Senatoarea USR Florina Presada a catalogat ca fiind "o aberatie" declaratia lui Nicusor Dan ca PNL si Ludovic Orban sunt cele mai bine optiuni pentru guvernare. "Nicusor, clipeste de doua ori daca te lasa Ludovic cu pusculita goala", a fost mesajul pe care l-a transmis Presada primarului general."Eu stiu cat m-am luptat inclusiv cu ciuma galbena timp de 4 ani in Parlament. Sa spui tu, Nicusor Dan, ca PNL si Orban sunt cele mai bune optiuni pentru guvernare, este o aberatie. Nicusor, clipeste de doua ori daca te lasa Ludovic cu pusculita goala. In rest, ramane cum am stabilit: ne vedem la guvernare! Iubiti Romania cu ochii deschisi!", a scris Florina Presada miercuri pe Facebook."N-as vrea sa ii stric cheful lui Nicusor Dan, dar eu, familia mea, prietenii mei, cunoscutii mei si cam toti oamenii care isi doresc reforma tot USR PLUS votam", a scris pe Facebook Radu Mihaiu.Analistul politic Adrian Zabava a afirmat pentru Ziare.com ca nu se poate estima cat de mare va fi impactul discurului lui Nicusor Dan inainte de alegeri, in schimb nu considera ca PNL poate sa isi schimbe pozitia in clasamentul pe Bucuresti."Din punct de vedere personal pot intelege alegatorii, membrii sau simpatizantii USR-PLUS care se declara dezamagiti, pentru ca Nicusor Dan a fost unul de al lor, chiar daca a parasit corabia. Anuntul asta vine ca o tradare pentru ei pentru ca Nicusor Dan a fost un candidat independent, sustinut de mai multe partide. Acum, cu doar doua-trei zile inainte de alegeri parlamentare, anuntul este unul vadit politic.Pe de alta parte, exista semne de intrebare cat si daca poate influenta un asemenea anunt. Ramane de vazut daca poate sa aiba un oarecare rezultat. Cert este ca sondajele nu arata prea roz pentru PNL la Bucuresti, ceea ce s-a vazut la alegerile locale. PNL este al treilea partid in Capitala, deci nu cred ca anuntul lui Nicusor Dan poate sa modifica clasamentul", a afirmat Adrian Zabava, contactat de Ziare.com.Analistul politic Cristian Pirvulescu a afirmat pentru Ziare.com ca anuntul lui Nicusor Dan a fost facut ca "o datorie" pe care edilul o avea catre PNL."Era o datorie pe care o avea de la campania pentru locale. Pe de alta parte a fost o candidatura greu acceptata de USR si mai ales de PLUS. Vlad Voiculescu nu a fost incantat de aceasta candidatura si s-ar fi dorit sa fie candidat. Ludovic Orban a anuntat sprijinul pentru Nicusor Dan inca din luna martie. Deci din punctul asta de vedere, am putea sa vorbim de o etica politica, daca aceasta ar exista. In realitate, este vorba de o decizie politica din ambele parti. Nicusor Dan are nevoie de sprijinul Guvernului si a presedintelui PNL pentru ca el nu e membru USR. Acest spijin poate sa aiba un impact asupra electoratului bucurestean, dar probabil nu foarte mare. Ar putea totusi sa lamureasca raporturile intre PNL si USR. Acestea sunt rezultatul unei campanii electorale tensionate, mai ales intre USR si PNL. USR a inteles ca are nevoie sa isi mobilizeze electoratul, acuzand PNL ca este un partid din sistem, imbatranit. Au fost nenumarate acuze de acest gen, asta pentru ca sondajele de opinie arata o prezenta relativ scazuta la vot, acest lucru fiind in dezvantajul USR care are un electorat de opinie, un electorat relativ liber dar care se mobilizeaza greu. Astfel, USR a incercat sa isi mobilizeze electoratul cu astfel de mesaje.Nu ar fi problema schimbarii raporturilor dintre USR si PNL pentru ca PNL va ramane primul partid, iar USR va ramane in continuare al treilea al tarii si al doilea a coalitiei, dar e o chestiune de echibru. PNL-ul isi doreste sa nu piarda alegatori, in conditiile in care a fost atacat din toate partile. Toate acestea au contactat si au facut partidul sa fie prudent. Astfel a fost o cerere clara ca Nicusor Dan sa faca acele afirmatii, iar el nu a avut alternativa", a afirmat analistul politic.In acelasi timp, Cristian Pirvulescu sustine ca Nicusor Dan "se regaseste mai bine in PNL", decat in USR."Nicusor Dan se regaseste ideologic mai bine la PNL, si ma refer la PNL-ul acela care vine din fostul PDL , care este extrem de conservat. Dan a fost obligat sa isi dea demisia pe scandalul privind referendumul pentru familie, pentru ca a refuzat sa se pronunte impotriva. Deci, Nicusor Dan a preferat sa se retraga. USR-ul a fost si va fi o compozitie intre grupuri cu orientare liberala si grupuri de asociatii de corporatisti care au mai degraba o tendinta conservatoare in ceea ce priveste societate si neo-liberala, cu tendinte libertariene, in ceea ce priveste economia. Nicusor Dan venea din aceasta zona. Conservarea patromoniului, de exemplu, trimite la conservatorism. Iar in problema centrala privind statul familie, Nicusor Dan s-a dovedit a fi mai apropiat de gruparile protestante din PNL decat de USR. Divortul era previzibil. In fapt, Nicusor Dan era deja un candidat care avea ceva experiente electorala din 2012 si 2016, deci avea un potential, iar USR nu isi permitea sa il excluda pur si simplu", a afirmat analistul politc.De asemenea, Cristian Pirvulescu sustine ca mesajul a fost adresat electoratului conservator."Succesul pe care l-a avut USR-ul in Bucuresti se datoreaza acestei aliante. Situatia este mult mai complicata acum. USR-ul vrea sa puna acum in evidenta diferentele. Ele sunt, dar pe plan social. Este important ca USR-ul sa ajunga la guvernare si sa isi mentina aceasta tendinta liberala pentru ca in momentul de fata nu avem decat conservatorism in politica. Aici e o chestiune electorala. Electoratul protestant este foarte bine disciplinat asa ca PMP-ul si PNL-ul cauta sa mizeze pe acest electorat. Liberalii nu sunt asociati pentru ca intr-o societate liberala asocierea se face doar pentru a proteja ceva. Alegerea lui Biden ii sperie pe conservatorii din Romania, de asta vor sa isi asigure locul in politic. De aceea, conservatorii se lupta sa prinda electorat, iar mesajul lui Nicusor Dan era adresat catre acestia", a adaugat Cristian Pirvulescu.