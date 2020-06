VIDEO Conferinta de presa a candidatului PNL, Nicusor Dan, bruiata de utilaje ale Primariei sectorului 5

Ziare.

In timpul conferintei de presa, mai multe masini apartinand Primariei sectorului 5 au bruiat intreaga conferinta.La fata locului au aparut mai multi politisti locali, subordonati formal, la randul lor, Primariei de sector, carora Nicusor Dan si cei care-l insoteau le-au reprosat ca nu au intervenit pentru a-i sanctiona pe cei care bruiau conferinta, folosind intest claxoanele masinilor de salubritate pe care le conduceau.Nicusor Dan, in prezent deputat USR, le-a declarat celor prezenti ca va depune o plangere pentru tulburarea linistii publice in urma incidentului de joi.In urma cu aproape doua saptamani, atunci in Prelungirea Ghencea, Nicusor Dan a incercat sa sustina o alta conferinta de presa in timpul careia a fost busculat si sabotat de insusi viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu.