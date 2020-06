VIDEO Nicusor Dan: Ultimii patru ani, in care Primaria Capitalei a fost condusa de PSD, sunt "ani pierduti din viata bucurestenilor".

Ziare.

Nicusor Dan a povestit un moment pe care il considera "definitoriu" pentru cum a fost condusa administratia locala a Bucurestiului in ultimii patru ani: "Cand am replicat sa trebuie sa alocam bani pe baza de studiu de fezabilitate si nu pe baza de dorinte pentru Mos Craciun, ni s-a spus ca trebuie sa credem in Mos Craciun"."Pentru bucuresteni sunt patru ani pierduti din viata lor, patru ani in care traficul e si mai rau, poluarea a devenit si mai rea, patru ani in care cladirile care pot sa cada sunt mai batrane. Nicio imbunatatire a problemelor structurale pe care Bucurestiul le are. Dimpotriva: RADET-ul in faliment si STB -ul nu e departe" a afirmat candidatul sustinut de fortele de dreapta duminica, intr-o conferinta de presa.Nicusor Dan a afirmat ca puterea de la Primaria Capitalei nu doar ca nu a dorit sa colaboreze cu consilierii USR , ci administratia locala "nu s-a inteles nici cu propriul Guvern""Am venit acum patru ani crezand ca vom putea sa face ca in administratia locala sa bazam deciziile pe date si astfel si noi si cetatenii sa facem o administratie profesionista a acestui oras. Am fost socat la momentul acela, intre timp mi-am dat seama ca replica asta este definitorie pentru administratia asta cand am replicat sa trebuie sa alocam bani pe baza de studiu de fezabilitate si nu pe baza de dorinte pentru Mos Craciun, ni s-a spus ca trebuie sa credem in Mos Craciun" a adaugat Nicusor Dan.Acesta s-a declarat "optimist ca bucurestenii vor intelege bine ce s-a intamplat in acest oras".La randul sau, Vlad Voiculescu , prezent alaturi de Nicusor Dan si de alti reprezentanti ai USR-PLUS la conferinta de presa de duminica, a afirmat ca nu doar Gabriela Firea este de vina pentru "dezastrul" din Capitala, ci si primarii de sectoare si consilierii."Dezastrul din Bucuresti nu tine doar de Gabriela Firea, ci tine de toti primarii de sector, dezastrul din Bucuresti nu tine doar de primari, ci tine si de consilii. Fara consilii, acesti primari (...) nu ar fi putut sa-si bata joc de sperantele si de resursele bucurestenilor. Ca sa curatam si ca construim avem nevoie de oameni integri, de oameni competenti si cinstiti. Alianta USR este singura forta politica din Romania care isi alege reprezentantii in mod democratic pentru ca acei oameni pe care-i trimitem acolo nu vrem sa raspunda unui sef din partid sau unui alt tip de sef ci in fata oamenilor. (...) Treaba noastra este sa dezmembram acest feudalism tarziu care este in politica romaneasca. Nu o sa ne abatem de la acest drum si nu o sa ne pierdem pe acest drum pentru ca nu mai avem timp de jumatati de masura" a declarat Vlad Voiculescu.Consilierul Ana Ciceala a afirmat, in aceeasi conferinta de presa, ca USR sustine desfiintarea companiilor municipale create in mandatul Gabrielei Firea ca este nevoie de investitii in zona de sanatate prin asigurarea unui management profesionist al spitalelor.