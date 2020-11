Vlad Voiculescu acuza transant Guvernul PNL: "A modificat abuziv, prostesc si iresponsabil una dintre legile fundamentale"

Voiculescu explica faptul ca, din cauza unei prevederi introduse de Guvernul Orban prin ordonanta de guvern, Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu s-a putut intruni nici dupa doua luni de la alegerile locale.Voiculescu face referire la OUG 190, adoptata de guvernul PNL in 30 octombrie, care spune ca alegerea vicepresedintilor de consilii judetene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor municipiului Bucuresti, se va face dupa validarea tuturor mandatelor si depunerea juramantului, in conditiile legii, de catre toti consilierii judeteni/locali. Or, din cauza retragerii unora dintre consilierii generali si a faptului ca nu sunt validate noile mandate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu se poate intruni."Saptamana asta se implinesc 2 (doua) luni de cand votul bucurestenilor nu e respectat: Consiliul General al Municipiului Bucuresti nu avut nici macar o sedinta iar viceprimarii generali nu au fost alesi de Consiliu si nu au preluat - asa cum v-am promis voua, celor care ne-ati votat - responsabilitati care sa le permita sa duca la indeplinire promisiunile facute bucurestenilor. Explicatia pentru toate acestea este de gasit nu in codul administrativ, ci intr-o modificare a Codului Administrativ de acum o luna. La o luna dupa lege, guvernul PNL a modificat in mod (1) abuziv, (2) electoral interesat, (3) prostesc si iresponsabil una dintre legile fundamentale ale functionarii statului: Codul Administrativ", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.Voiculescu, care ar urma sa fie viceprimar al Capitalei, potrivit protocolului de colaborare PNL - USR - PLUS, sustine ca guvernul Orban a facut aceasta modificare dintr-un interese politic: "Nu e un secret ca PNL actioneaza doar electoral, ca isi doreste toata puterea si ca incearca sa amane pana dupa alegerile din 6 Decembrie orice negociere".El arata ca efectele acestei OUG "blocheaza respectarea promisiunilor votate de sute de mii de oameni (176.000 de voturi a avut doar Alianta USR PLUS in Bucuresti), nu rezolva problemele reale ridicate de pandemie (ex: alegerile de persoane - viceprimari, comisii, etc. - trebuie in continuare facute fizic, ceea ce in conditiile date va fi dificil) si perpetueaza starea de fapt din perioada Firea PSD . In spitalele din Bucuresti - care, teoretic, erau in responsabilitatea mea - asta se traduce prin perpetuarea grobianismului, a cumetriilor, a hotiei, a incompetentei, a amenintarilor fata de avertizorii de integritate si a celor care asteptau schimbarea".