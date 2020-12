Vlad Voiculescu explica de ce a renuntat la postul de viceprimar. Spune ca Nicusor Dan nu i-a raspuns la telefon timp de peste o luna de la alegeri

Voiculescu afirma ca a acceptat nominalizarea ca ministru al Sanatatii si spune ca echipa executiva de la Primaria Municipiului Bucuresti are in continuare sustinerea lui, a consilierilor generali USR PLUS si a Guvernului care tocmai se formeaza. Despre viceprimarul ales in locul sau, Horia Tomescu, spune ca este un om integru si cu o energie fabuloasa.Vlad Voiculescu il acuza pe Nicusor Dan ca nu i-a raspuns la telefon timp de mai bine de o luna de la alegerile locale.Precizarile lui Vlad Voiculescu:M-am apucat de voluntariat, m-am intors in tara, am mers in guvern , am co-fondat un partid si am candidat pentru a face treaba. Lucruri care sa conteze pentru oameni. Cu scuze pentru tacerea de care am avut nevoie pentru a reflecta si a purta mai multe discutii esentiale pentru mine, iata de ce am decis sa renunt la pozitia de Viceprimar al Capitalei - pe care am asteptat-o 86 de zile - pentru a accepta nominalizarea ca ministru al Sanatatii in noul Guvern al Romaniei.Va rog atat: inainte de a va forma o opinie clara pe acest subiect, cititi pana la capat.ECHIPA PENTRU BUCURESTIAcum 3 luni, la alegerile locale, am primit increderea bucurestenilor pentru echipa USR PLUS. Am intrat in Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru a servi oamenii acestui oras: mi-am asumat managementul domeniilor sanatate si social, la nivelul Capitalei.Imediat se implinesc 100 de zile de la alegeri. In mod normal, ar fi trebuit sa vin in fata dumneavoastra - a celor peste 176 de mii de oameni care ne-au votat - cu un bilant, alaturi de primarul independent sustinut de USR PLUS si de PNL , si alaturi de viceprimarul ales din partea PNL. Mi-ar fi placut sa va pot vorbi despre o echipa consolidata, despre masurile pentru Bucuresti si pentru sistemul de sanatate de aici. Nu este cazul, din pacate, si nu din vina mea sau a USR PLUS.Abia incepand de azi avem viceprimari alesi. Am evitat sa ma pronunt public pe aspecte care tineau de felul in care a functionat - sau mai degraba nu a functionat - echipa votata de bucuresteni. In general, fara incredere, nu se poate construi nimic. Iar cand cel alaturi de care ai candidat nu iti raspunde la telefon mai bine de o luna dupa seara alegerilor... nu e chiar un semn bun. Nu voi zabovi insa mai mult insa asupra acestui aspect. Poate ca avem pur si simplu stiluri si abordari diferite - respect asta si ii doresc Primarului General succes. Nu doar pentru ca si-a dorit asta cu orice pret, dar si pentru ca succesul actualei administratii este esential pentru viitorul acestui oras si a milioane de oameni.Inteleg deci, din nou, sa fac pasul in spate si sper din suflet ca lucrurile sa se remedieze. Toate proiectele pregatite pentru Bucuresti alaturi de echipa USR PLUS vor fi preluate de domnul Horia Tomescu, colegul meu care tocmai a fost votat de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti viceprimar al Municipiului Bucuresti. Horia Tomescu este medic, un om integru si un om cu o energie fabuloasa.Echipa executiva de la Primaria Municipiului Bucuresti are in continuare sustinerea mea, a consilierilor generali USR PLUS si a Guvernului care tocmai se formeaza.ECHIPA PENTRU ROMANIAPe 6 decembrie, la alegerile parlamentare, romanii ne-au mandatat sa formam guvernul alaturi de PNL si UDMR . Suntem in plina criza sanitara fara precedent in ultimii 100 de ani iar sanatatea este unul dintre domeniile greu incercate, acum si de altfel de decenii incoace in Romania. Platim acum tot ce nu s-a facut, tot ce s-a ascuns, toata nepasarea si hotia celor ce au profitat de pe urma sistemului de sanatate din 1990 incoace.In ciuda celor de mai sus, sau tocmai pentru ca simt ca nu mai avem timp si nici eu rabdare, am acceptat desemnarea mea de catre USR PLUS pentru pozitia de ministru al Sanatatii si voi merge in zilele urmatoare la audierile din Parlament cu convingerea ca din pozitia de ministru al Sanatatii pot sa servesc cel mai bine interesul romanilor in acest moment critic.Sper sa am la Ministerul Sanatatii timp sa fac reformele si proiectele de care avem cu totii atat de mare nevoie. Am deja o echipa fabuloasa, stiu ce este de facut si am credinta ca alaturi de oamenii din sistem care isi doresc o schimbare profunda vom putea face rapid pasi in directia asta: cu suportul colegilor din USR PLUS, PNL si UDMR, putem face ceea ce trebuie.DECIZIIImi place sa cred ca in toate deciziile luate in ultimii ani am urmarit binele public, chiar daca asta a venit nu de putine ori cu costuri personale asumate. Nu am candidat la Alegerile Euro Parlamentare pentru ca anuntasem deja candidatura la Primaria Municipiului Bucuresti. Nu am mai candidat pentru Primaria Generala la alegerile locale, considerand ca este in interesul bucurestenilor ca eu sa ma retrag pentru a sustine un candidat unic impotriva Gabrielei Firea si PSD Nu am candidat la Alegerile Parlamentare pentru ca am crezut ca putem face echipa pentru Bucuresti. Ma retrag acum, cu inima deloc impacata (si da, chiar inteleg criticile pe tema asta), dar cu increderea ca energia mea poate avea un impact mult mai important, inclusiv pentru Capitala, din pozitia de Ministru al Sanatatii.Repet: motivul pentru care m-am retras si am acceptat pozitia de viceprimar a fost tocmai ca sa pot sa ajut cu experienta mea in domeniile care au impact direct in viata oamenilor. Am acum sansa sa vad impactul unor decizii bune pentru toata tara, incepand cu Bucurestiul - dar nu numai. Probleme majore sunt in toata Romania.Pe termen scurt si mediu, de prestatia Ministerului Sanatatii depind, in mod direct, vietile a zeci de mii de romani in aceasta criza sanitara, economica si de incredere. N-as fi putut sa imi iert decizia de a sta deoparte si de a critica doar de pe margine. Sunt atat de multe lucruri in sistemul de sanatate care trebuie corectate si trebuie corectate acum. Nu peste 1 an, nu la urmatoarele alegeri. Acum.Sper sa fiti alaturi de mine. Daca nu acum, atunci in urmatorii 2-3 ani (pentru ca nu va promit miracole peste noapte). Va multumesc mult pentru sustinere si intelegerea unei decizii deloc usoare asa cum va multumesc, in egala masura, pentru criticile voastre constructive.