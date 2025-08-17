Nicușor Dan, după vacanța petrecută în țară: "Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 20:48
Nicușor Dan, după vacanța petrecută în țară: "Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România" VIDEO
Nicusor Dan i-a îndemnat pe români să-și facă vacanțele în România FOTO captură Facebook/Nicusor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că România are „cele mai frumoase locuri” pentru drumeții și vacanțe, îndemnându-i pe români să își petreacă concediile în țară. Liderul de la Cotroceni a oferit imagini dintr-o excursie cu familia în Munții Făgăraș, la Sâmbăta de Sus, unde a surprins momente de relaxare și aventură alături de copiii săi.

Preşedintele Nicușor Dan a postat pe Facebook un clip video cu locurile pe care le-a vizitat împreună cu familia, la munte.

”Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, spune președintele.

Potrivit imaginilor, şeful statului i-a arătat fiului său o cascadă, s-a întrecut cu fiica sa până în vârful muntelui şi i-a arătat cum să bea apă din izvor. ”România are locuri excepţionale, cum este Fereastra Mare de la Sâmbăta, din Făgăraș. Invit pe români să-și petreacă vacanțele și în România”, este mesajul şefului statului.

