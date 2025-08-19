De ce „vacanța prezidențială” a lui Nicușor Dan stârnește reacții adverse în societate. „Paralela care se face cu Iohannis nu este de neglijat”

Președintele Nicușor Dan este plecat zilele acestea într-o „vacanță prezidențială” prin țară, perioadă care a coincis pe de-o parte cu Ziua Marinei, de la care comandantul suprem al Armatei a lipsit și a fost aspru criticat pe rețele de socializare, dar și în presă, dar a coincis și cu discuțiile de pace pe care Donald Trump le-a purtat cu Putin în Alaska, apoi separat cu liderii europeni și cu Volodimir Zelenski. În tot acest timp, Nicușor Dan își continuă vacanța prin țară alături de copii și de partenera sa, Mirabela Grădinaru, postând clipuri video de pe traseele montane.

Vineri, 15 august, Nicușor Dan și familia sa au început ziua la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă, iar apoi au mers la mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

O parte a opiniei publice a început să-l asemene pe actualul președinte cu fostul șef de stat Klaus Iohannis, cunoscut pentru vacanțele sale și pentru perioadele în care nu comunica, mai ales din al doilea său mandat, asta deși Nicușor Dan a lansat mesaje pe rețelele de socializare după ce Agenția Fitch a reconfirmat rating-ul României, sau după discuțiile purtate cu liderii europeni pe marginea tratativelor de pace pentru Ucraina.

De departe, cel mai deranjant moment pentru opinia publică a fost atunci când Nicușor Dan nu a participat la Ziua Marinei, pe 15 august, fiind prezent în schimb alături de familie la mănăstirea Sâmbăta de Sus, din apropiere de orașul său natal, Făgăraș.

Astfel, președintele amplifică fără să vrea asemănarea cu fostul președinte Klaus Iohannis, aceasta fiind și una dintre criticile care i se aduceau în timpul campaniei electorale, bazată pe comportamentul său din primul mandat de la Primăria București, iar dată fiind popularitatea extrem de scăzută cu care Klaus Iohannis a părăsit Palatul Cotroceni, o astfel de paralelă nu poate decât să-l afecteze pe șeful statului.

Politologul George Jiglău crede că cel mai mult a deranjat absența de la Ziua Marinei, unde Nicușor Dan ar fi trebuit să fie prezent în calitate de comandant suprem al armatei, iar acest lucru este în contradicție cu idealul de președinte pe care unii cetățeni și-l imaginează.

„Cred că problema oarecum de imagine este principala, este faptul că n-a fost la Ziua Marinei, vineri. Acolo cred că lumea a strâmbat puțin din nas, pentru că este comandantul suprem al Armatei și trebuia să fie acolo. Plus că este și comparația pe care fiecare o facem raportat la profilul ideal pe care ni-l imaginăm de președinte care, într-o măsură mai mică sau mai mare, împrumută cumva din felul în care am fost obișnuiți cu imaginea președintelui când ar trebui să apară din 1990 încoace, de când avem președinte ales, care interacționează cu publicul.”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta este de părere că tendința de a-l compara pe Nicușor Dan cu Klaus Iohannis nu este de neglijat, în contextul în care, pe parcursul campaniei electorale, criticii săi spuneau că va avea un comportament asemănător fostului președinte.

„Pe comparația asta se poate construi în continuare destul de eficient, profitând și de niște chestiuni inerente de exercitare a mandatului pe care el poate să fie treptat atacat. Și sigur că e și asociarea cu guvernul în perioada asta, dar chestiunea de comunicare, cred că e principala care i-a stricat imaginea lui Iohannis până la finalul celui de-al doilea mandat, cu avioanele și casele și mai știu eu ce. Problema lui Iohannis era felul în modul de comunicare și Nicușor Dan, am mai zis și atunci, nu e un personaj foarte diferit din perspectiva comunicării.”, crede Jiglău.

Politologul consideră că este normal ca personalitățile venite din zona de administrație publică locală, cum era și Iohannis, cum este și Nicușor Dan, dar și Bolojan, care ajung în poziții vizibile la centru, să aibă o perioadă de acomodare și de „învățare”.

„E normal să fie o perioadă cumva de învățare, dar pe de altă parte lumea intră foarte repede în modul ăsta de evaluare a personajului și asta cred că era de anticipat și de asta spun că Nicușor Dan ar putea să fie un pic mai atent la felul în care comunică și să arate cu orice preț, aș zice eu, că nu e ca Iohannis, pentru că, din nou, nu vorbim de AUR aici, sau de electoratul AUR, vorbim despre cei care l-au votat și care l-au votat pe Iohannis la vremea lui și care au venit cu tot pachetul ăsta de așteptări.”, explică Jiglău.

Acesta spune că vizitele sale prin țară, în vacanța prezidențială, „întâmplător” filmate, atât la Sâmbăta de Sus, cât și la Arsenie Boca, au scopul de a ține aproape și partea conservatoare din societate.

„El are un discurs, pe care sunt convins că îl face asumat și intenționat, prin care vrea să țină cumva aproape și partea conservatoare din societate și nu cred că îi vine nenatural. Încă de când și-a anunțat candidatura, v-am mai zis să ținem cont că și Nicușor Dan e un personaj conservator. Și-a mai dat mesaje în direcția asta de mai multă vreme și eu cred că el acționează pe de-o parte sincer, în ton cu convingerile lui, este și asocierea asta a lui cu Făgărașul, de unde este el, cu luptătorii din munți, a fost momentul ăsta cu contestarea la CCR a legii antilegionari, care i-a tras oarece critici, dar aici sunt niște chestiuni oarecum ambigue în raport cu bucata de electorat care îl disprețuiește, în raport și cu bucata de electorat care îl simpatizează și care l-a validat cu toată inima sau cu jumătate de inimă la alegeri și asta îi va atrage în continuare probleme de imagine.”, precizează politologul.

George Jiglău spune că, pe de-o parte, Nicușor Dan ar putea fi avantajat de faptul că nu antagonizează segmentul electoral care nu l-a votat, dar pe de altă parte sunt alte aspecte pe care acest segment le detestă la președintele României, iar compensarea s-ar putea să nu fie suficientă.

„Doar că riscă să piardă și partea de electorat care l-a validat cel puțin la turul 2 și pe care s-ar putea să o antagonizeze cu genul ăsta de apariții. (...) Încearcă cumva să iasă din felul tradițional de a fi președinte, pe de altă parte sunt anumite chestiuni care tot amplifică sau alimentează cumva comparația asta cu Iohannis și felul în care comunică în general o să fie foarte important în continuare, numai că ceea ce comunică s-ar putea să mențină niște păreri oarecum cu lumini și umbre în ceea ce îl privește”, conchide profesorul George Jiglău.

Nicușor Dan, în „vacanță prezidențială”

Președintele Nicușor Dan a participat vineri, 15 august, la Valea Sâmbetei, la slujba de Sfânta Maria de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, vizitând apoi mănăstirea Arsenie Boca și absentând de la festivitățile de Ziua Marinei care aveau loc la Constanța.

În weekend, Nicușor Dan a făcut drumeții pe munte împreună cu copiii săi, a vizitat baza Salvamont unde a discutat cu salvatorii montani despre provocările lor și problemele din zona turismului de munte.

Luni, 18 august, președintele Nicușor Dan a vizitat Roșia Montană, un sit UNESCO, unde s-a întâlnit cu inițiatorii programului „Adoptă o Casă la Roșia Montană” și a discutat despre importanța valorificării și protejării patrimoniului local.

De asemenea, a transmis public mesajul că România are zone spectaculoase ce merită vizitate de toți românii.

