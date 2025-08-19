Nicușor Dan și-a întrerupt vacanța prin țară pentru două videoconferințe urgente cu liderii europeni. De unde a intrat online

Nicușor Dan, președintele României FOTO X/@NicusorDanRO

Președintele României, Nicușor Dan, participă marți la două videoconferințe de la sediul Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale din Târgu Mureș(CFOS): la reuniunea „Coaliției de Voință” și la Consiliul European convocat de Președintele António Costa.

CFOS, vizitat de șeful statului, este o structură de elită a Armatei României, specializată în misiuni complexe, de la contraterorism la răspuns rapid în situații de criză, contribuind la securitatea națională și la angajamentele României în NATO și UE.

În paralel, președintele își continuă vacanța alături de familie, vizitând Roșia Montană și promovând turismul intern.

Vizită la CFOS

Nicușor Dan participă, marți, în sistem videoconferință de la ora 13:00 la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), urmând ca de la ora 14:00 să participe la videoconferința membrilor Consiliului European, convocată de Președintele António Costa.

Potrivit Administrației Preizdențiale, Nicușor Dan a vizitat în cursul zilei Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) din Târgu Mureș, arată Antena 3 CNN.

„CFOS este o structură de elită a Armatei României, specializată în executarea unor misiuni cu grad ridicat de complexitate – de la recunoaștere și intervenții directe până la operațiuni de contraterorism și răspuns rapid în situații de criză. Prin profesionalism, loialitate și pregătire la cele mai înalte standarde internaționale, Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale contribuie în mod esențial la asigurarea securității naționale și la îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și al Uniunii Europene”, transmite Administrația Prezidențială.

Șeful statului s-a aflat în ultimele zile în țară, unde a publicat mai multe imagini din plimbări cu familia. Acesta își continuă vacanța alături de familia sa. După vizitele la Mănăstirea Sâmbăta de Sus și la Arsenie Boca, de această dată, cei patru s-au oprit, luni, la Roșia Montană.

