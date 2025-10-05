Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 18:04
76 citiri
Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă
Mircea Geoană. FOTO Hepta

Cosmin Alexandru Soare-Filatov, numit în spațiul public drept unul dintre posibilii viitori consilieri ai președintelui Nicușor Dan, figurează pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a susținut pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024.

Datele disponibile arată că Filatov este avocat la casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), firmă care a oferit asistență juridică Primăriei Capitalei în timpul mandatelor lui Nicușor Dan. Profilul său profesional include o pregătire academică extinsă: Facultatea de Drept a Universității din București (2008–2012), un master în drept privat la aceeași universitate (2012–2013) și două perioade doctorale în domeniul patrimoniului cultural, una la Universitatea din București (2017–2020) și alta la Universitatea din Lille (2019–2021).

Informațiile vehiculate în mass-media indică faptul că președintele Nicușor Dan ar urma să numească, săptămâna viitoare, doi noi consilieri prezidențiali: diplomatului Marius Lazurcă și avocatului Cosmin Soare Filatov. În paralel, în discuțiile de la Cotroceni apare și numele fostului premier Ludovic Orban pentru o poziție de consilier prezidențial.

Sursele citate arată că, în același interval, două posturi din Cancelaria Președintelui vor rămâne vacante: Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru Departamentul Securității Naționale și coordonator al Cancelariei, și Luminița Odobescu, consilier pentru Departamentul Afaceri Europene, urmând să părăsească funcțiile luna viitoare.

Marius Lazurcă, despre care s-a discutat și în contextul propunerii pentru conducerea SIE, a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic printr-un decret publicat în Monitorul Oficial.

Nicușor Dan recompensează doi apropiați. Marius Lazurcă nu ajunge șef la SIE, dar va fi aproape de președinte. Ludovic Orban primește și el o funcție importantă în statul român
Nicușor Dan recompensează doi apropiați. Marius Lazurcă nu ajunge șef la SIE, dar va fi aproape de președinte. Ludovic Orban primește și el o funcție importantă în statul român
Președintele Nicușor Dan ar urma să numească săptămâna viitoare doi noi consilieri prezidențiali. Numele vehiculate sunt diplomatului Marius Lazurcă și avocatului Cosmin Soare Filatov, cu...
George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”
George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”
George Simion, liderul AUR, a publicat recent pe Facebook o postare ofensivă la adresa președintelui Nicușor Dan, folosind termeni peiorativi și reluând acuzații politice la adresa acestuia....
#Nicusor Dan, #Mircea Geoana, #consilier , #presedinte
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Revelatia a doi vloggeri din Spania care au vrut sa afle daca Romania e saraca si periculoasa: "Adevarul e ca e foarte trist"
DigiSport.ro
"Cel mai frumos loc de pe pamant" va costa 140.000.000 Euro! Se anunta ceva nemaivazut in Romania: "Banii jos"
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă
  2. Elena Udrea se bucură că vechea ei prietenă, Alina Bica, a scăpat de mandatul european: „Acum este liberă să călătorească unde dorește”
  3. Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
  4. Băsescu acuză Coaliția de „prostituție electorală”: Alegătorii ar fi fost „păcăliți”. PSD, PNL și UDMR, luate la bani mărunți
  5. Nicușor Dan recompensează doi apropiați. Marius Lazurcă nu ajunge șef la SIE, dar va fi aproape de președinte. Ludovic Orban primește și el o funcție importantă în statul român
  6. George Simion, un nou derapaj. Insulte la adresa președintelui: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”
  7. Greul din PNL care îl vrea pe Bolojan în locul lui Nicușor Dan. Discuții despre prezidențiale: „Eu îmi doresc foarte mult asta”
  8. Președinția lucrează la întâlnirea Nicușor Dan - Donald Trump. „Președintele vrea o întâlnire de substanță, nu de imagine”. Ce subiecte vor fi abordate
  9. Abrudean, despre Primăria Generală: „Alegerile ar trebui făcute cât mai repede”. Ce zice șeful Senatului despre un candidat comun al coaliției
  10. Șeful Senatului, despre o coaliție a PSD cu AUR: „E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla”