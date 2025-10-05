Nicușor Dan ar pune drept consilier un fost susținător al lui Mircea Geoană. Cine e Cosmin Alexandru Soare-Filatov și ce îl recomandă pentru o funcție înaltă

Cosmin Alexandru Soare-Filatov, numit în spațiul public drept unul dintre posibilii viitori consilieri ai președintelui Nicușor Dan, figurează pe site-ul Biroului Electoral Central ca reprezentant al Partidului România în Acțiune, formațiune care l-a susținut pe Mircea Geoană la alegerile prezidențiale din 2024.

Datele disponibile arată că Filatov este avocat la casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP), firmă care a oferit asistență juridică Primăriei Capitalei în timpul mandatelor lui Nicușor Dan. Profilul său profesional include o pregătire academică extinsă: Facultatea de Drept a Universității din București (2008–2012), un master în drept privat la aceeași universitate (2012–2013) și două perioade doctorale în domeniul patrimoniului cultural, una la Universitatea din București (2017–2020) și alta la Universitatea din Lille (2019–2021).

Informațiile vehiculate în mass-media indică faptul că președintele Nicușor Dan ar urma să numească, săptămâna viitoare, doi noi consilieri prezidențiali: diplomatului Marius Lazurcă și avocatului Cosmin Soare Filatov. În paralel, în discuțiile de la Cotroceni apare și numele fostului premier Ludovic Orban pentru o poziție de consilier prezidențial.

Ads

Sursele citate arată că, în același interval, două posturi din Cancelaria Președintelui vor rămâne vacante: Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pentru Departamentul Securității Naționale și coordonator al Cancelariei, și Luminița Odobescu, consilier pentru Departamentul Afaceri Europene, urmând să părăsească funcțiile luna viitoare.

Marius Lazurcă, despre care s-a discutat și în contextul propunerii pentru conducerea SIE, a fost rechemat din postul de ambasador în Mexic printr-un decret publicat în Monitorul Oficial.

Ads