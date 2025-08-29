Nicușor Dan, o nouă vizită în Republica Moldova. De această dată în format oficial. La ce evenimente participă

Autor: Catalina Sirbu
Vineri, 29 August 2025, ora 14:44
Nicușor Dan, o nouă vizită în Republica Moldova. De această dată în format oficial. La ce evenimente participă
Nicușor Dam și Maia Sandu FOTO Facebook/Maia Sandu

Președintele Nicușor Dan va efectua, duminică, o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Limbii Române, a anunțat, vineri, Administrația Prezidențială de la Chișinău.

Potrivit sursei citate, șeful statului român va fi întâmpinat, duminică dimineață, la ora 8:40, de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reședința de Stat din Chișinău, după care, de la ora 10:00, cei doi vor participa la deschiderea evenimentului 'Marea Dictare Națională'.

Ulterior, la ora 11:15, președinții României și Moldovei vor lua parte la o ceremonie de depunere de flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și la ceremonia de deschidere a concertului dedicat Zilei Limbii Române, găzduit de Casa de cultură din această localitate.

Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie și cea privată de pe 8 august, atunci când, alături de Maia Sandu, a mers la Festivalul Lupilor de la Orheiul Vechi.







