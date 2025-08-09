Nicușor Dan, prima apariție publică după ce a boicotat funeraliile lui Ion Iliescu. A fost surprins peste Prut, la un festival, alături de Maia Sandu FOTO VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova. El a fost văzut, în seara de 9 august, alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”. Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV.

Potrivit sursei, oamenii veniți la eveniment au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi președinți.

De menționat că vizita lui Nicușor Dan în Republica Moldova nu a fost anunțată în prealabil nici de Președinția României, și nici de Președinția Republicii Moldova.

Potrivit surselor NewsMaker.md, președintele României a fost invitat să participe și la evenimentele planificate în Republica Moldova, în data de 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicușor Dan a venit în Republica Moldova și în luna iunie 2025, la scurt timp după ce a fost învestit în funcția de președinte al României, dar și în luna martie, în timpul campaniei electorale.

