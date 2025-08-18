Cum încep pregătirile pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. „O să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 17 August 2025, ora 23:29
582 citiri
Cum încep pregătirile pentru vizita lui Nicușor Dan în SUA. „O să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”
Donald Trump și Nicușor Dan Foto: Facebook/Nicușor Dan

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei de la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump, ea menţionând că cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru din 2026.

”În septembrie, pe 20 septembrie, o să fiu în Chicago, unde se întâlneşte Comunitatea Românilor din Diaspora şi antreprenorii de acolo, şi le mulţumesc mult pentru invitaţie”, a spus ministrul de Externe la TVR INFO.

Despre calendarul vizitei, Oana Ţoiu a precizat că la nivel de agendă, sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, întâlnirea cu comunităţile de români, atât în New York, cât şi în Chicago, şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump.

”Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”, a arătat Oana Ţoiu.

