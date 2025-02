Nicușor Dan o caracterizează pe Elena Lasconi. Dintre liderii USR, nu cu ea are cea mai bună relație

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat la funcția de președinte al României, a fost invitat s-o caracterizeze pe Elena Lasconi, după ce președinta USR a contrariat opinia publică asemănându-l pe Nicușor Dan cu Călin Georgescu.

După cum se știe, Lasconi, care și ea este candidată la Președinția României, spusese că Nicușor Dan se aseamănă cu Călin Georgescu întrucât își prezintă drept calitate faptul că este un candidat independent.

Nicușor Dan a refuzat să comenteze această caracterizare pe care i-a făcut-o Lasconi. În schimb, invitat la rândul lui s-o caracterizeze pe Lasconi, Nicușor Dan a spus despre președinta USR că este o "femeie onestă și curajoasă".

Primarul general a prezentat această opinie într-o emisiune la postul Europa FM, în seara de 12 februarie 2025. În acest context, Nicușor Dan a precizat că are în prezent o relație bună cu USR (partid al cărui fondator este). Întrebat de moderatoare cu ce politician din USR are cea mai bună relație, primarul general al Capitalei a răspuns că are cea mai bună relație cu Vlad Voiculescu, amintind despre el că e și președinte al filialei USR București.

Această precizare a lui Nicușor Dan vine după ce, acum câteva zile, Voiculescu fusese acuzat, la un post de televiziune, că a generat un scandal în USR întrucât "o trădează pe Lasconi pentru Nicușor".

Ads

La acea acuzație, Voiculescu avusese, drept replică, un singur cuvânt: "FALS"

În emisiunea de la Europa FM, din seara de 12 februarie 2025, Nicușor Dan a fost întrebat și ce părere are despre faptul că USR s-a aliat cu partidele extremiste, în tentativa de suspendare, în Parlament, a președintelui Iohannis. "USR a suplinit numărul de semnături necesare pentru ca procesul de suspendare să demareze. Nu comentez", a răspuns Nicușor Dan.

Actualul primar general, candidat la funcția de șef al statului, a fost întrebat și dacă s-ar putea baza pe sprijinul USR, în ipoteza că Elena Lasconi s-ar retrage din cursa pentru funcția de președinte al României. Nicușor Dan a răspuns că decizia în acest sens o poate lua doar USR.

Ads