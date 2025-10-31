Cine e de vină că SUA retrag soldați din România. Analiză la rece. „România nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump”

Donald Trump și Nicușor Dan - Facebook/Nicușor Dan

Relația României cu administrația condusă de Donald Trump se află într-un moment delicat, marcat de schimbări în prioritățile strategice ale Washingtonului și de ajustări ale prezenței militare americane în Europa de Est. Reducerea trupelor americane de pe teritoriul românesc și stilul tranzacțional al președintelui Donald Trump pun în discuție capacitatea Bucureștiului de a se adapta la politica americană. În acest context, eforturile președintelui Nicușor Dan de a restabili legături apropiate cu Statele Unite se confruntă cu anumite constrângeri externe care depășesc competența internă, iar securitatea națională trebuie reevaluată în raport cu noile realități geopolitice.

Analistul de politică externă Mihail-Valentin Cernea, lector universitar la Academia de Studii Economice din București și membru al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, a punctat, într-un dialog cu Ziare.com, limitele influenței României în relația cu administrația Trump, impactul deciziilor americane asupra securității regionale și felul în care factorii politici interni români gestionează aceste realități.

„România are posibilități limitate de influență asupra politicii externe americane”

Mihail-Valentin Cernea afirmă că discursul public românesc din ultimele zile, care mizează pe ideea unei „repoziționări strategice” în relația cu Washingtonul, supraestimează capacitatea Bucureștiului de a schimba relațiile cu noile politici americane.

„Aici voi fi, poate, în răspărul discursului public din ultimele zile și voi susține că România are posibilități limitate în a influența politică externă a administrației Trump din cauza constrângerilor de politică interna care afectează acțiunea acesteia. E adevărat că România poate nu a cultivat în mod corespunzător legături personale cu figurile care domină universul lui Trump, că, de-a lungul anilor, au fost făcute gafe în relație cu SUA (de exemplu, modul în care guvernarea Dragnea a adresat problema gazelor din Marea Neagră) și că tabăra suveranistă nu s-a dat înlături de la orice dezinformare pentru a ponegri imaginea României în sfera de influență MAGA pentru propriile câștiguri politice”, a opinat Mihail-Valentin Cernea pentru Ziare.com.

Deprioritizarea Europei în strategia americană

Analistul observă că, în prezent, prioritățile de politică externă ale Statelor Unite s-au mutat departe de continentul european.

„Dar și într-o situație ideală, în care aceste elemente lipseau, prioritățile de politică externă ale SUA, mai ales așa cum sunt văzute ele la Pentagon și de personaje precum Stephen Miller, sunt acum în Marea Chinei de Sud și America de Sud. Astfel, toată Europa suferă în momentul acesta o deprioritizare la Washington. Mai mult, administrația Trump acționează incoerent și din cauza modului lui Donald Trump de a face politică, personalist și tranzacțional, dar și din cauza componenței eterogene politic a administrației pe care o conduce”, a remarcat Mihail-Valentin Cernea în analiza sa pentru Ziare.com.

Instrumentalizarea politică a situației la București

În plan intern, Mihail-Valentin Cernea observă tendința mediului politic românesc de a exploata dificultățile din relația bilaterală pentru atacuri interne.

„Din păcate, situația aceasta, care nu se află atât de mult sub controlul României pe cât le place multor analiști români să creadă, este instrumentalizată politic la București pentru atacuri la adresa Guvernului în general sau asupra miniștrilor de Externe și al Apărării Naționale în particular. Aceste atacuri sunt susținute cu argumente subțiri care nu țin cont de realitatea politică din interiorul administrației Trump”, a spus Mihail-Valentin Cernea pentru Ziare.com.

