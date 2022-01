Antrenorul lui Anderlecht explica revenirea de forma a lui Nicusor Stanciu

Nicusor Stanciu incepe sa convinga din ce in ce mai mult la Anderlecht si l-a convins chiar si pe antrenorul Rene Weiler, care l-a tinut pe banca la ultimele meciuri.

Weiler spune ca revenirea de forma a internationalului roman se datoreaza pauzei de iarna, care i-a adus un nou tonus.

"Acum este mai proaspat, atat din punct de vedere fizic cat si mental. La inceputul sezonului nu prea a avut timp de adaptare, dar acum cred ca va fi surpriza partii a doua de campionat", a spus Weiler, citat de Anderlecht-Online.

In ultimele meciuri din 2016, Stanciu intrase in dizgratia antrenorului, care l-a tinut pe banca. El a revenit in echipa doar pentru ca Sofiane Hanni e plecat la Cupa Africii.

Stanciu a ajuns la Anderlecht in vara anului trecut de la Steaua, pentru 7.8 milioane de euro plus bonusuri de performanta.

Pana in acest moment, Stanciu a marcat 6 goluri si a oferit 4 pase decisive in toate competitiile.

C.S.

