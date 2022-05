Ladislau Boloni, reactie vehementa la adresa lui Nicusor Stanciu si Alex Chipciu

Ladislau Boloni a criticat transferurile lui Nicusor Stanciu si Alexandru Chipciu, facut de Anderlecht Bruxelles in vara anului trecut.

Intr-un interviu acordat presei din Belgia, Boloni a afirmat ca Anderlecht s-a pacalit cu cei doi romani deoarece a platit prea mult.

"Cred ca Stanciu si Chipciu au costat prea mult. Chipciu are calitati mai fizice pentru campionatul Belgiei. Stanciu este un jucator care poate straluci in mediul potrivit, dar daca Anderlecht a platit 10 milioane, cred ca Steaua si jucatorul au facut bine si au iesit in castig...", a spus Boloni, citat de voetbalkrant.com.

Anderlecht a platit 7.8 milioane de euro plus bonusuri pentru Stanciu si inca 3 milioane de euro pentru Chipciu.

In opinia lui Boloni, va fi aproape imposibil ca gruparea belgiana sa faca profit cu cei doi romani.

"Anderlecht este o echipa care cumpara jucatori si vrea sa-i vanda cu profit, asa ca ar trebui sa fie capabila sa incaseze 20 de milioane de euro. Ma intreb daca poate face asta", a adaugat Boloni.

In primul sezon la Anderlecht, Stanciu a marcat opt goluri si a oferit opt pase decisive.

De partea cealalta, Chipciu a marcat sase goluri si a oferit 13 pase decisive.

