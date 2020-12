Gol decisiv pentru Nicusor Stanciu, in derbyul Cehiei

Stanciu a marcat cu un sut din voleu de la circa 15 metri, din centrarea lui Jan Kuchta (min. 26).Internationalul roman a fost integralist in acest meci, acesta fiind al treilea sau gol in 12 partide jucate in acest sezon in prima liga ceha.Marti, Sparta Praga, cu portarul Florin Nita integralist, a remizat acasa cu Slovan Liberec, 1-1, gazdele ratand un penalty.Campioana Slavia Praga conduce detasat in clasament, cu 35 puncte (13 jocuri), urmata de FK Jablonec, 29 p (14 j), Sparta Praga, 28 p (13 j), Sigma Olomouc, 22 p (14 j), etc. Viktoria Plzen se afla pe locul 9, cu 20 puncte (14 j).CITESTE SI: