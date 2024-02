Oferta de 8 milioane de euro pentru Nicusor Stanciu, in prezent la Sparta Praga

O veste de ultima ora a venit in legatura cu viitorul lui Nicusor Stanciu, unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei, in prezent legitimat la Sparta Praga, in Cehia.

Impresarul sau a fost persoana care a dezvaluit ca in prezent exista "pe masa" o oferta extrem de tentanta, care se apropie de suma de 10 milioane de euro.

Anamaria Prodan, agenta lui Stanciu, a dezvaluit intr-o emisiune TV, ca jucatorul sau poate pleca in tarile arabe in aceasta iarna: "A venit o oferta de 8 milioane pentru Stanciu, din tarile arabe, dar nu au vrut sa ii dea drumul. Este vedeta tarii, nu doar a echipei. Astazi, nu pleaca, nu s-a concretizat nimic. Dar oferta e pe masa clubului", a fost declaratia lui Prodan, la DigiSport Matinal, pentru DigiSport TV.

Stanciu e un jucator in forma la Praga, cu 4 goluri si 7 pase de gol in acest sezon.

Sparta Praga considera ca il poate vinde in viitorul apropiat pe o suma mare de bani, avand in vedere ca el a fost cedat de Steaua Bucuresti la Anderlecht pentru circa 10 milioane de euro.

In ultima perioada insa, s-a vorbit mult si de interese pentru Stanciu si din partea a unor echipe cu nume din Europa, precum Inter, AC Milan sau Borussia Monchengladbach.

D.A.