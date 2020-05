Revenire cu succes pentru Nicusor Stanciu

Ziare.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Petr Sevcik, care a trimis balonul in poarta cu capul, in minutul 22, dupa o centrare a lui Stanciu, integralist in acest joc si avertizat cu un cartonas galben in prima repriza.Gratie acestui succes, Slavia Praga si-a consolidat prima pozitie in clasament, distantandu-se la 11 puncte de ocupanta locului secund, Viktoria Plzen, care va juca miercuri in deplasare cu Sparta Praga, echipa portarului Florin Nita.FK Jablonec - FC Fastav Zlin 1-0FK Pribram - Banik Ostrava 0-0FC Slovacko - Sigma Olomouc 0-0FK Mlada Boleslav - Slavia Praga 0-1Miercuri au loc celelalte partide ale etapei a 25-a din liga ceha: Bohemians Praga - FK Teplice, Ceske Budejovice - Slovan Liberec, SFC Opava, MFK - Karvina si Sparta Praga - Viktoria Plzen.1. Slavia Praga, 61 puncte, 2. Viktoria Plzen, 50 puncte (24 jocuri), 3. FK Jablonec, 43 puncte, 4. Banik Ostrava, 39 puncte, 5. FK Slovacko, 38 puncte, 6. FK Mlada Boleslav, 37 puncte etc.