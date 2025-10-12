Clipe de coșmar în avionul echipei naţionale, după ce parbrizul cabinei de pilotaj s-a fisurat

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 15:44
427 citiri
Jucătorii Nigeriei veneau din Lesotho

Jucătorii din echipa de fotbal a Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică.

După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru Cupa Mondială din 2026, echipa nigeriană s-a îmbarcat într-un avion în Africa de Sud pentru a se întoarce în Nigeria, dar, după o escală prevăzută pentru realimentare la Luanda, în Angola, avionul a fost nevoit să aterizeze de urgenţă acolo unde se oprise cu câteva minute mai devreme.

„Avionul a suferit o fisură a parbrizului în timpul zborului, după decolare, iar pilotul a făcut bine că a ghidat avionul în siguranţă către aeroportul din Luanda”, a explicat Federaţia Nigeriană de Fotbal (NFF) într-un comunicat.

După câteva ore de aşteptare, au reuşit în cele din urmă să ajungă în Nigeria duminică dimineaţa, fără ca niciuna dintre persoanele aflate în avion să fie rănită.

A treia în grupa sa de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Nigeria trebuie să dispute marţi un ultim meci decisiv împotriva Beninului (ora 18:00) pentru a obţine, cel puţin, un loc în baraje.

#nigeria, #echipa nationala, #avion, #prelimianrii cm , #stiri din sport
