Situație incredibilă în fotbal. Avionul unei naționale de top a fost deturnat la aterizare, iar jucătorii sechestrați în aeroport: ”Au încuiat ușile”

Căpitanul naţionalei Nigeriei, William Troost-Ekong, a declarat că nu doreşte să joace marţi în preliminariile CAN 2025 din Libia, acuzând guvernul de la Tripoli de deturnarea avionului lor şi sechestrarea echipei nigeriene la aeroport.

„Am petrecut mai mult de douăsprezece ore într-un aeroport abandonat din Libia după ce avionul nostru a fost deturnat la coborâre. Guvernul libian ne-a anulat aterizarea autorizată la Benghazi fără niciun motiv. Au încuiat uşile aeroportului şi ne-au lăsat fără conexiune telefonică, mâncare sau băutură. Am mai trecut prin astfel de situaţii când am jucat în deplasare în Africa, dar acesta este un comportament ruşinos. În calitate de căpitan şi împreună cu echipa, am decis că NU vom juca acest meci. CAF ar trebui să se uite la ceea ce se întâmplă aici”, a scris căpitanul Nigeriei pe X.

Super Eagles încă aşteaptă în aeroport, aşa cum se arată în fotografiile postate pe X de William Troost-Ekong.

Jucătorul Victor Osimhen şi-a anunţat sprijinul pentru coechipierii săi: „Sunt dezamăgit de tratamentul nedrept pe care fraţii mei şi antrenorii l-au primit ieri (duminică) seara pe aeroportul din Libia. Astfel de acţiuni sunt împotriva spiritului sportului. (...) Fac apel la CAF şi la celelalte autorităţi fotbalistice să intervină, deoarece coechipierii mei şi oficialii sunt încă blocaţi pe aeroportul din Libia. Acest lucru este inacceptabil şi inuman. Rămânem uniţi, mai puternici ca niciodată”.

Ads