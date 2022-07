Sârbul Novak Djokovic l-a învins în finală pe australianul Nick Kyrgios, numărul 40 mondial, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3), în trei ore.

Kyrgios, recunoscut pentru ieșirile lui din timpul partidelor, a avut o discuție aprinnsă cu arbitrul de scaun, numțumlțumit de faptul că o spectatoare este băută și îl deranjează la serviciu.

"Îmi distrage atenția când servesc și suntem într-o finală de la Wimbledon", a spus el arbitrului despre spectatare. "Nu e altă ocazie mai mare, nu m-ai crezut și atunci a făcut-o din nou. Aproape că m-a costat jocul", a spus Kyrgios în setul al doilea.

"De ce mai este ea aici? E beată ruptă și îmi vorbește în mijlocul unui joc. Ce este acceptabil?".

După ce arbitrul a răspuns "nimic nu este acceptabil", Kyrgios a spus: "Ok, dă-o afară. Știu exact care este. Cea din rochie, care pare că a băut 700 de pahare bro."

Nah this guy is actually so jokes😂 #Kyrgios #Wimbledon2022 pic.twitter.com/lLc0KaB9st