Pilotul rus exclus din Formula 1 înființează o fundație pentru ajutorul sportivilor care nu pot concura din cauza războiului

Pilotul de Formula 1, Nikita Mazepin, dat afară de echipa Haas după ce Rusia a invadat Ucraina, a anunţat, miercuri, că vrea să înfiinţeze o fundaţie pentru a-i ajuta pe sportivii care nu pot concura din motive politice, informează motorsport.com.

El a făcut acest anunţ vorbind de la Moscova, într-o conferinţă video cu mass-media. Mazepin a spus că fundaţia sa "We compete as one (n.r. - concurăm ca unul)” va fi finanţată din banii companiei Uralkali care iniţial erau destinaţi echipei Haas, ca sponsorizare.

Unul dintre acţionarii Uralkali este tatăl său, Dmitri Mazepin, un oligarh rus cu o avere estimată la peste 1,5 miliarde de dolari.

"Decizia echipei Haas nu s-a bazat pe vreo directivă a organismului de conducere al sportului şi nici nu a fost dictată vreo sancţiune care să fi fost aplicată mie, tatălui meu sau companiei sale. Şi, desigur, nu cred că acest lucru este corect. Dar este ceva mai important aici.

Eu pun întrebarea, chiar nu este loc pentru neutralitatea în sport? Un sportiv nu are dreptul la o opinie sau trebuie să-şi ţină opinia în afara spaţiului public? Ar trebui să fie pedepsit un sportiv pentru asta? Şi vrem ca sportul să devină doar o altă piaţă publică pentru proteste şi dezbateri politice? C

unoaştem cu toţii cazuri în care o ţară refuză să concureze cu alta la Jocurile Olimpice din cauza dezacordurilor lor politice. Am văzut în anii 80 că o generaţie de sportivi şi-a pierdut visurile şi şansa de a concura la cel mai înalt nivel atunci când ţările au început să se boicoteze reciproc.

Aici vrem să fie sportul? Sau sportul este o modalitate de a aduce oamenii împreună, chiar şi în cele mai grele momente şi mai ales în cele mai grele momente. Experienţa mea din ultimele zile mi-a limpezit foarte mult gândirea cu privire la aceste întrebări", a spus el.

Mazepin a explicat că fundaţia sa va încerca să ofere sprijin, atât financiar, cât şi de altă natură sportivilor care nu au putut concura. Acesta poate include asistenţă juridică pentru a lupta împotriva unor asemenea cazuri, dar şi ajutor pentru probleme de sănătate mintală.

"Ştim cu toţii cât de scurtă este cariera unui sportiv şi că necesită ani de sacrificii intense pentru a performa la cel mai înalt nivel. Când eşti privat de acea recompensă finală, este devastator. Şi nimeni nu se gândeşte ce se va întâmpla cu aceşti sportivi. Voi aborda acest lucru", a adăugat el.

Mazepin nu a renunţat total la o posibilă revenire în Formula 1, în viitor, dar spune că deocamdată mai degrabă se va concentra pe fundaţie, decât pe a se întoarce la volanul unui monopost.

"Nu văd absolut deloc Formula 1 ca pe un capitol închis pentru mine. Voi rămâne într-o condiţie de cursă. Şi voi fi gata să profit de orice oportunitate dacă va veni. Şi în acest moment, văd doar Formula 1 şi nu alte categorii. Nu plănuiesc să particip la diferite serii şi campionate. Acum îmi voi concentra toată atenţia şi timpul pentru a lucra cu această fundaţie pe care am înfiinţat-o", a explicat el.

Mazepin a mai dezvăluit că a primit mesaje de susţinere de la o câţiva piloţi cu privire la situaţia în care se află.

"De fapt, am apreciat foarte mult numărul mic de piloţi care mi-au exprimat acest lucru, de exemplu Sergio (Perez), Valtteri (Bottas), Charles (Leclerc) şi George (Russell), toţi m-au contactat. Aş dori, de asemenea, să adaug că sunt recunoscător pentru sprijinul din partea lor, pentru că în călătoria lungă către Formula 1, fiecare dintre ei a riscat să-şi piardă locul şi chiar mă susţin în această perioadă în care mi-am pierdut visul şi mi-am pierdut monopostul", a mai spus Mazepin.

Nikita Mazepin nu a vrut să se lase atras prea mult în a comenta războiul din Ucraina, dar a recunoscut că a fost o perioadă "dureroasă" pentru toată lumea.

"Vreau să spun, în primul rând, că înţeleg că lumea nu mai este ceea ce era acum două săptămâni. Pentru mine, împreună cu voi toţi de aici, sunt sigur că aceasta a fost o perioadă extrem de dureroasă. Cei care nu trăiesc în această parte a lumii sau nu s-au născut aici vor vedea doar o parte din ea.

Aceia dintre noi din Rusia sau din Ucraina o vedem la mai multe niveluri. Ca noi toţi, am prieteni şi rude care, prin forţa destinului, s-au trezit de ambele părţi ale acestui conflict. Ceea ce discutăm astăzi este important în felul său, dar este nimic în comparaţie cu ceea ce se întâmplă într-o imagine mai largă"", a declarat sportivul de 23 de ani.

Tot miercuri, compania chimică Uralkali a anunţat că va cere echipei Haas să rerurneze banii primiţi ca sponsorizare, după ce team-ul american a rupt parteneriatul, ca urmare a invadării Ucrainei de către Rusia.

"Uralkali intenţionează să îşi protejeze interesele în conformitate cu procedurile legale aplicabile şi îşi rezervă dreptul de a iniţia proceduri judiciare, de a solicita daune şi de a solicita rambursarea sumelor semnificative pe care Uralkali le-a plătit pentru sezonul 2022 de Formula 1.

Cea mai mare parte din finanţarea sponsorizării pentru sezonul 2022 a fost deja transferată către Haas şi, având în vedere că echipa a reziliat acordul de sponsorizare înainte de prima cursă a sezonului 2022, Haas nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de Uralkali pentru competiţia din acest an. Uralkali va solicita rambursarea imediată a sumelor primite de Haas", se arată în comunicatul firmei ruse.

Uralkali a precizat că decizia Haas de a pune capăt contractului de sponsorizare în urma invadării Ucrainei de către Rusia a fost un act "nerezonabil" şi că Formula 1 "ar trebui să fie mereu liberă de politică şi de presiunea factorilor externi".

