Final de sezon în NBA: ce echipă a câștigat primul titlu de campioană din istoria sa

Echipa Denver Nuggets a câştigat primul titlu de campioană a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA) din istoria sa, după ce s-a impus, cu scorul general de 4-1, în faţa formaţiei Miami Heat.

Denver a câştigat al cincilea meci al finalei, luni seară, chiar în faţa fanilor săi, scor 94-89.

Trofeul Bill Russell, care recompenseazză cel mai bun jucător al finalei i-a revenit sârbului Nikola Jokic.

A fost încununarea unui final de sezon de excepție pentru pivotul lui Nuggets, primul jucător din istorie cu peste 500 de puncte și peste 100 de pase decisive în post season. În meciul trei al finalei cu Miami Heat, pe terenul adversarilor, a devenit primul jucător din istoria NBA cu triple-double într-un joc din finală: 32 de puncte, 21 de recuperări, 10 pase decisive.

Denver Nuggets succede în palmares echipei Golden State Warriors.

