Gafă făcută de Nicolas Sarkozy. Fostul președinte, proaspăt condamnat la închisoare, a confundat o jurnalistă cu mama fotbalistului Ousmane Dembélé

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 21:50
274 citiri
Gafă făcută de Nicolas Sarkozy. Fostul președinte, proaspăt condamnat la închisoare, a confundat o jurnalistă cu mama fotbalistului Ousmane Dembélé
Nicolas Sarkozy, fostul președinte francez FOTO Facebook /Nicolas Sarkozy

O gafă amuzantă s-a petrecut sâmbătă seara la Parc des Princes după meciul Paris Saint Germain – Auxerre (2-0). Nicolas Sarkozy, care a fost condamnat recent la închisoare, prezent în tribune pentru ceremonia în onoarea lui Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur 2025, a confundat o jurnalistă cu mama fotbalistului.

Fostul președinte francez s-a apropiat de jurnalista Massiré Coréa de la France Télévisions, de origine senegaleză, și i-a spus:

„Puteți fi mândră de el. L-ați educat bine. Am văzut scena luni, eram cu el.”

Sarkozy credea însă că se adresează mamei lui Dembélé, scrie Le Parisien, citat de Mediafax.

Jurnalista a zâmbit și a răspuns diplomatic, fără să-și dezvăluie identitatea: „Toți eram cu el.”

Scena s-a petrecut pe coridoarele stadionului, în prezența mai multor membri ai Paris Saint Germain, care au asistat de la distanță la această neînțelegere amuzantă.

Sarkozy s-a îndepărtat apoi, lăsând în urmă jurnaliștii care au râs de situația creată.

Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci
Tragedie teribilă în fotbal. Portarul a murit în vestiar, după meci
Clubul francez CF Estrablin a fost lovit de o tragedie teribilă cu câteva ore înainte de un meci din al patrulea tur al Cupei Franţei. Potrivit Dauphiné Libéré, portarul echipei a doua a...
Cum arată votul singurului român invitat de Balonul de Aur. Pe cine a ales Emanuel Roșu: Dembélé sau Yamal?
Cum arată votul singurului român invitat de Balonul de Aur. Pe cine a ales Emanuel Roșu: Dembélé sau Yamal?
Balonul de Aur din acest an a fost câștigat de Ousmane Dembélé, locul doi fiind ocupat de Lamine Yamal. Față de anii anteriori, de această dată discuțiile despre câștigător. Deși au...
#nikolas Sarkozy, #fotbal, #sport, #Ousmane Dembele , #stiri Nicolas Sarkozy
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Decizie radicala! A facut anuntul, dupa ce fosta sotie s-a plans public de ce face
ObservatorNews.ro
Schema prin care agentii imobiliari umfla preturile locuintelor. Iancu Guda:Oamenii se sperie
DigiSport.ro
A murit in vestiar, dupa un atac de cord! Echipa a tinut sa joace urmatorul meci si a fost umilita

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un bărbat a murit din senin în timp ce dansa cu mireasa la propria nuntă. Unde a avut loc tragedia
  2. Noi informații despre accidentul aviatic grav în care a fost implicat consilierul AUR. „Toată benzina a curs pe el”
  3. Gafă făcută de Nicolas Sarkozy. Fostul președinte, proaspăt condamnat la închisoare, a confundat o jurnalistă cu mama fotbalistului Ousmane Dembélé
  4. Dronă văzută de piloți în apropierea aeroportului Otopeni. Traficul aerian a fost perturbat, aterizările au fost suspendate. „Risc major pentru siguranța zborurilor”
  5. Anunțul momentului pentru războiul din Ucraina. JD Vance dezvăluie că SUA discută furnizarea rachetelor NATO Tomahawk pentru Kiev
  6. Un fost ministru al Agriculturii chinez, condamnat la moarte după ce a primit mită peste 30 de milioane de euro. Motivarea instanței
  7. Atacuri și amenințări cu moartea împotriva mai multor magistrați. Reacția președintelui Franței, după ce judecătoarea care l-a condamnat pe Sarkozy a fost luată la țintă
  8. Atac într-o biserică din SUA. Mai mulți oameni au fost împușcați VIDEO
  9. Ucraina câștigă, în ciuda propagandei ruse. Analiză: Cea mai fragilă verigă în apărarea țării nu este frontul
  10. Avertisment de călătorie în Spania. Anunțul MAE pentru români