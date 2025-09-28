Gafă făcută de Nicolas Sarkozy. Fostul președinte, proaspăt condamnat la închisoare, a confundat o jurnalistă cu mama fotbalistului Ousmane Dembélé

O gafă amuzantă s-a petrecut sâmbătă seara la Parc des Princes după meciul Paris Saint Germain – Auxerre (2-0). Nicolas Sarkozy, care a fost condamnat recent la închisoare, prezent în tribune pentru ceremonia în onoarea lui Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur 2025, a confundat o jurnalistă cu mama fotbalistului.

Fostul președinte francez s-a apropiat de jurnalista Massiré Coréa de la France Télévisions, de origine senegaleză, și i-a spus:

„Puteți fi mândră de el. L-ați educat bine. Am văzut scena luni, eram cu el.”

Sarkozy credea însă că se adresează mamei lui Dembélé, scrie Le Parisien, citat de Mediafax.

Jurnalista a zâmbit și a răspuns diplomatic, fără să-și dezvăluie identitatea: „Toți eram cu el.”

Scena s-a petrecut pe coridoarele stadionului, în prezența mai multor membri ai Paris Saint Germain, care au asistat de la distanță la această neînțelegere amuzantă.

Sarkozy s-a îndepărtat apoi, lăsând în urmă jurnaliștii care au râs de situația creată.

Ads