Nikolay Davydenko a completat careul de asi de la Turneul Campionilor

Nikolay Davydenko s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor de la Londra, dupa ce l-a invins pe suedezul Robin Soderling, scor 7-6, 4-6, 6-3.

Dupa victoria tenismenului rus, Novak Djokovic a fost eliminat din competitie, desi a avut acelasi numar de victorii precum Soderling si Davydenko, cei doi calificati in semifinale din Grupa B.

Departajarea dintre Davydenko si Novak Djokovic a fost una pe muchie de cutit, dar rusul a mers mai departe deoarece a castigat mai multe seturi la Turneul Campionilor.

In semifinale, Robin Soderling il va intalni pe argentinianul Juan Martin del Potro, campionul de la US Open, in timp ce Nikolay Davydenko ii va da piept lui Roger Federer, in fata caruia a pierdut toate cele 12 intalniri directe.

C.M.

Ads