Motivul pentru care Nina Iliescu refuză internarea în spital, deși are grave probleme de sănătate

Nina Iliescu (95 de ani) are grave probleme de sănătate, dar nu acceptă să se interneze într-o unitate medicală. Pe surse au apărut motivele deciziei văduvei lui Ion Iliescu.

Fostul președinte al României s-a chinuit foarte mult în spital, aspecte care au marcat-o pe Nina Iliescu. Văduva nu dorește să treacă prin astfel de traume, precum fostul soț, așa că se simte mai în siguranță în propria casă, au precizat surse Gândul.ro.

Înainte să moară, fostul președinte al României, Ion Iliescu, a stat internat două luni în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Dr. „Agrippa Ionescu” din București (Spitalul SRI). Fostul șef de stat suferea de cancer la plămâni, deși în momentul internării, potrivit comunicărilor făcute de unitatea medicală, starea sa de sănătate era „stabilă”.

Ulterior, starea de sănătate a fostului președinte s-a agravat progresiv, iar viața acestuia a depins de aparate. Într-o lună de zile, starea de sănătate a fostului președinte s-a degradat puternic, aspect care a avut un impact puternic asupra Ninei Iliescu.

Declarația făcută de către Nina Iliescu, după moartea lui Ion Iliescu

Nina Iliescu, 95 de ani, nu a participat la funeraliile soțului ei însă a transmis joi un mesaj chiar pe blogul lui Ion Iliescu.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme.

Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a transmis văduva.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență „Agrippa Ionescu”, unde era internat din 9 iunie. Fostul președinte avea o formă de cancer pulmonar și a fost supus de două ori unor intervenții chirurgicale după internarea sa la Spitalul SRI. Născut la 3 martie 1930, fostul șef al statului, a avut ieșiri publice foarte rare în ultimii ani. Controversatul politician a preferat doar să publice articole pe blogul său și să transmită mesaje comemorative sau de felicitare a unor personalități sau instituții.

