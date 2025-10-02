Zona din România în care ninge abundent. Drumarii au ieșit cu utilajele. Recomandări pentru șoferi VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 22:56
Zonă în care a nins FOTO Hepta

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunţat joi seară, 2 octombrie, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent. La rândul lor, reprezentanţii DSRP Braşov intervin pe mai multe segmente de drum din centrul ţării.

”Ninsoare pe DN 7A! Pe DN 7A, zona Obârşia Lotrului, ninge abundent şi se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acţionează permanent pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de iarnă”, a transmis, joi seară, DRDP Craiova.

De asemenea, DRDP Braşov a transmis, tot joi seară, că ninge în zona montană din centrul ţării.

”În ultimele ore am avut parte de precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare pe următoarele sectoare de drum: DN73A - Predeal – Răşnov, DN1A - Săcele – Cheia, DN 73 - Bran – Fundata”, a transmis DRDP Braşov.

Sursa citată a precizat că utilajele de deszăpezire sunt prezente pe toate aceste tronsoane şi intervin preventiv cu materiale antiderapante pentru a asigura condiţii sigure şi confortabile de trafic.

”Cu toate acestea vă rugăm să conduceţi preventiv şi să adaptaţi viteza la condiţiile de trafic!”, au mai transmis drumarii.

Drumarii recomandă şoferilor să nu circule pe sectoarele de drumuri unde se înregistrează ninsori dacă nu au autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă.

Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se află sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.

Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei, nouă judeţe şi Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben şi portocaliu de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, respectiv zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.

