Vreme ciudată în Europa: Finlanda s-a „albit” și Grecia a devenit portocalie FOTO/VIDEO

În vreme ce unele părţi ale Greciei au devenit portocalii, marţi, 23 aprilie, din cauza prafului saharian, Finlanda s-a confruntat cu o săptămână de aprilie neobişnuit de... albă.

Zăpada mai abundentă decât în mod obişnuit în nordul continentului a dus la blocarea transportului public în sudul Finlandei, a relatat postul public de televiziune YLE, citat de CNN.

Freak April weather in Europe! Snow chaos in Helsinki and Martian dust from North Africa shrouded Athens as April sprung a surprise in Europe