Cât de grea va fi iarna în București. În țară s-a înregistrat deja prima ninsoare

Prima ninsoare în București ar putea avea loc în luna noiembrie FOTO Hepta

Bucureștiul ar putea aștepta mai mult decât de obicei până la prima ninsoare. Prognozele meteo pentru iarna 2025-2026 sunt neclare: unele anticipează fulgi timpurii la sfârșit de noiembrie, în timp ce altele susțin că zăpada ar putea lipsi complet din Capitală până în ianuarie.

Meteorologii vorbesc despre o iarnă mai blândă, dominată de ploi și doar câteva episoade scurte de ninsoare.

Pe baza prognozelor pe termen lung și a modelării climatice, specialiștii anticipează că prima ninsoare adevărată în Capitală ar putea să apară către sfârșitul toamnei, probabil în noiembrie sau începutul lui decembrie, arată Antena 3 CNN.

Prima ninsoare în București ar putea fi pe 22 noiembrie 2025, conform prognozei Accuweather. Totuși, conform EaseWeather, primii fulgi ar putea apărea abia în ianuarie 2026 în Capitală.

În schimb, unele interpretări ale aceluiași model sugerează o întârziere a zăpezii până în ianuarie sau februarie 2026, în contextul unei ierni mai blânde.

În ceea ce privește intensitatea și frecvența zăpezilor, autorii unor analize climatice europene consideră că regiunea Balcanilor și în special zonele montane ar putea avea precipitații sub media normală, dar cu episoade localizate de ninsoare relativ puternică.

În septembrie a nins în mai multe zone din țară

Primii fulgi ai sezonului au fost semnalați pe 30 septembrie 2025 în zone montane precum Transalpina, Pasul Prislop, Harghita și alte zone alpine. În unele locuri s-a depus strat consistent de zăpadă, iar autoritățile au intervenit pentru curățarea drumurilor montane.

Acest fenomen timpuriu la înălțime nu este neobișnuit – în anii cu toamne răcoroase sau mase de aer reci provenite din nord, zăpada poate apărea înainte ca iarna să „se instaleze” la nivelul câmpiilor și al văilor.

O astfel de ninsoare montană devreme servește și drept „avertisment” că atmosfera devine mai instabilă și că episoadele de ger sau precipitații mixte pot ajunge și mai jos, spre zonele submontane.

