Fenomen rar la Paris. A nins ca-n povești. Chiar și celebrul "La Tour Eiffel" s-a lăsat acoperit de un strat gros de zăpadă VIDEO

Iarna își face simțită prezența în tot mai multe orașe europene, aducând cu sine și surprize. A nins chiar și în capitala Franței. Parisul, care se bucură rar de zăpadă, a fost locul unde turiștii și localnicii s-au delectat cu plimbări și au imortalizat momentele în fotografii.

Vineri, 22 noiembrie, a fost o zi de plimbare în capitala Franței. Multe persoane au ieșit să se bucure de aerul proaspăt, fiind surprinse să vadă străzile Parisului îmbrăcate în zăpadă sau să asiste la ninsoare în celebrul cartier Montmartre, relatează tvrinfo.ro.

Până și simbolul capitalei franceze a fost acoperit de un strat gros de zăpadă.

The snow in Paris today made it better than ever! pic.twitter.com/Kl5wYRJ0GY — James Blair (@jamesblair06) November 21, 2024

🌐 Snow alert in #Paris today❄️🧊 Unfortunately I will remain closed today and reopen tomorrow at 1pm 😔 🥶#eiffeltower pic.twitter.com/Q0LVMWK9yl — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) November 21, 2024

A nins și la Disneyland, spre bucuria vizitatorilor.

An extra touch of magic as fresh snow blankets Disneyland Paris. 🏰❄️✨ pic.twitter.com/r6qJL4uEna — AccuWeather (@accuweather) November 22, 2024

Nu în toată Franța este, însă, bună dispoziție. Nu mai puțin de 31 dintre departamentele țării sunt sub cod portocaliu de ninsori, din Bretania și Normandia, până la Atlantic, apoi în est și în sud, în Alpi.

