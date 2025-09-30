Circulație oprită pe Transalpina din cauza viscolului și a poleiului. Și pe Transfăgărășan a nins FOTO/VIDEO

Circulația rutieră pe DN 67C - Transalpina este oprită până miercuri dimineață, 1 octombrie, pe tronsonul dintre Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), din cauza viscolului și a poleiului.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă și polei), circulația rutieră este oprită, de marți, 30 septembrie, de la ora 9.00, până miercuri, 1 octombrie, la aceeași oră, DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

”Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță”, au explicat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Ads

Potrivit Meteoplus, marți, 30 septembrie, pe Transalpina s-au înregistrat -4 grade Celsius.

De asemenea, și pe Transfăgărășan (Bâlea Lac) a nins, iar temperaturile au ajuns la -3 grade Celsius.

Ads