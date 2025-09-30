Circulație oprită pe Transalpina din cauza viscolului și a poleiului. Și pe Transfăgărășan a nins FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:59
176 citiri
Circulație oprită pe Transalpina din cauza viscolului și a poleiului. Și pe Transfăgărășan a nins FOTO/VIDEO
A nins pe Transalpina Foto: Facebook/Meteoplus

Circulația rutieră pe DN 67C - Transalpina este oprită până miercuri dimineață, 1 octombrie, pe tronsonul dintre Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), din cauza viscolului și a poleiului.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă și polei), circulația rutieră este oprită, de marți, 30 septembrie, de la ora 9.00, până miercuri, 1 octombrie, la aceeași oră, DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

”Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță”, au explicat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

Potrivit Meteoplus, marți, 30 septembrie, pe Transalpina s-au înregistrat -4 grade Celsius.

De asemenea, și pe Transfăgărășan (Bâlea Lac) a nins, iar temperaturile au ajuns la -3 grade Celsius.

Temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic săptămâna viitoare. Ninsoare posibilă la munte, maxime de 22°C
Temperaturi scăzute, ploi și vânt puternic săptămâna viitoare. Ninsoare posibilă la munte, maxime de 22°C
Săptămâna viitoare va aduce temperaturi mai scăzute decât normal pentru această perioadă, cu ploi și vânt în cea mai mare parte a țării, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi...
Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară
Ce decizie au luat judecătorii în procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru propagandă legionară
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat marți, 30 septembrie, pentru a doua oară, judecarea dosarului în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu este acuzat de propagandă...
#ninsoare Transalpina, #circulatie inchisa, #Transfagarasan zapada, #viscol munte, #munte , #ninsori
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac a dat cartile pe fata despre "mincinosul" Ilie Nastase
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Cat a ajuns sa coste aceeasi ciocolata in Romania comparativ cu Germania: "E intalnirea dintre cei fara scrupule si prostii care cumpara"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Flotă misterioasă de avioane cisternă americane traversează Atlanticul înaintea unei întâlniri secrete a conducerii militare
  2. Doi funcționari publici din Bulgaria, prinși luând mită de la echipa lui Robbie Williams
  3. Circulație oprită pe Transalpina din cauza viscolului și a poleiului. Și pe Transfăgărășan a nins FOTO/VIDEO
  4. Capitala Estoniei, vizată de bombardierele rusești. Dezvăluirile unui comandant NATO: ”Nu transportau bombe, dar erau înarmate cu rachete aer-aer”
  5. Un pui de maimuță de la o grădină zoologică a devenit atracție pentru turiști. „Această naștere este ceva deosebit” FOTO
  6. Putin sărbătorește trei ani de la anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Se laudă că au fost construite și renovate peste 23.500 de case, școli și spitale
  7. Analiză: Rusia să uite de Moldova – ea merge spre UE
  8. O adolescentă a murit în timpul unui „ritual”. Fata a fost îngropată de vie pe un șantier. Ce pedeapsă a primit suspectul FOTO
  9. Emisarul special al lui Trump care a încercat să facă pace simultan în Ucraina și Orientul Mijlociu ar putea să părăsească funcția. De ce pleacă Steve Witkoff din echipa Casei Albe
  10. Cocaină „cât să ucidă fiecare american”, confiscată doar într-un singur stat din SUA. Drogurile aveau o valoare pe piața neagră cât bugetul României pentru Apărare în 2025