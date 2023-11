Prima ninsoare în mai multe zone din România a adus un peisaj autentic de iarnă. Cât măsoară stratul de zăpadă

Prima ninsoare a sezonului în judeţul Sălaj a adus duminică, 12 noiembrie, zăpadă de 7-8 centimetri în zonele mai înalte ale judeţului, potrivit meteorologilor amatori de la Severe Weather Alert - Sălaj, care s-au deplasat în mai multe zone.

"Astăzi, 12 noiembrie, a venit în sfârşit mult aşteptata zăpadă şi în judeţul nostru pe vârfurile cele mai înalte (începând cu cota 750 m) pe care bineînţeles noi nu puteam să o ratăm, aşa că ne-am trezit la primele ore, iar în jurul orei 07,30 am început deplasarea spre Măgura Priei unde aveam certitudinea că stratul de zăpadă va crea un peisaj de poveste. După un drum prin vremea mohorâtă şi ploioasă până la baza Măgurii, odată cu ascensiunea spre zona Măsurişului, ploaia s-a transformat la început în lapoviţă, apoi în ninsoare. Odată cu urcarea în altitudine deja peisajul s-a albit treptat. Ajunşi în zona vârfului, ne-am bucurat de cei 4-5 centimetri de zăpadă care nu sunt foarte mulţi, dar au fost suficienţi cât să permită naturii să 'picteze' un tablou adevărat de iarnă, împreună cu chiciura tare depusă pe crengi, de circa un centimetru şi ninsoarea cu fulgi mari", precizează, într-o postare pe Facebook, cei de la Severe Weather Alert - Sălaj.

Deplasarea lor a continuat mai apoi către localitatea Dealu Corbului, din comuna Sîg, o altă zonă mai înaltă a judeţului.

"După un drum din nou pe vreme mohorâtă până în localitate Tusa, ajunşi în zona Izvoarele Barcăului (sau Izbuc), peisajul devenea autentic de iarnă cu strat de zăpadă care creştea din nou odată cu altitudinea, ajungând la grosimi de 7-8 centimetri, fiind uşor mai mare decât cel de pe Măgura Priei datorită cantităţilor mai mari de precipitaţii din această zonă. Am ajuns până aproape de limita a trei judeţe la aproximativ cota 880 metri, unde am efectuat aceste măsurători şi am realizat materiale", se mai arată în postarea menţionată.

Echipa Severe Weather Alert - Sălaj reaminteşte faptul că săptămâna recent încheiată a fost una spectaculoasă din punct de vedere meteorologic, cu prima zăpadă din Sălaj, aurora boreală, curcubee şi descărcări electrice impresionante.

