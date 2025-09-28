Primele zile din octombrie aduc ploi și ninsori în țară. Anunțul meteorologilor

Meteorologii ANM avertizează că primele zile din octombrie vor aduce ploi în aproape toată țara, iar la munte se așteaptă lapoviță și ninsori. La altitudini mari se poate depune strat de zăpadă, iar temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei până spre jumătatea lunii.

„Precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara”, a declarat meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24:

Potrivit acestuia, „prin Transilvania și zona de munte vor fi și moderate cantitativ, în sensul că așteptăm să se acumuleze pe alocuri și 15 l/m²”.

Timu a explicat și motivul temperaturilor scăzute: „Circulația aerului se va reorienta în zilele următoare din sector nord-estic, ceea ce înseamnă pătrunderea unui aer mai rece, polar, dinspre Câmpia Rusă”.

Meteorologul a adăugat că „din acest motiv, vremea va fi rece la altitudini de peste 1.800 de metri” și că „luni spre marți ne așteptăm și la lapoviță și ninsori și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali”.

Temperaturile vor rămâne sub normal până pe 8-10 octombrie, „o vreme mai rece decât în mod obișnuit”, a mai precizat Timu.

Ads